Песков об интервью Кадырова: ничего из ряда вон выходящего сказано не было



Рамзан Кадыров

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Рамзан КадыровИсточник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рассуждения главы Чечни Рамзана Кадырова в интервью американскому телеканалу HBO были достаточно жесткими, но если их рассматривать в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO, которое цитируют ведущие западные СМИ, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом РФ, заявил, что "Америка для нас - не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России". Он подчеркнул, что в РФ "сильная власть, и мы ядерная держава", и даже если по стране будет нанесен серьезный удар, "наши ракеты будут применены автоматически".

"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Кадырова.