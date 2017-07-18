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Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень

18.07.2017 Lenta.ru 368 2
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МиГ-31
Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Перехватчики МиГ-31, дислоцирующиеся на Камчатке, в ходе учений перехватили в стратосфере мишень, имитирующую сверхзвуковую крылатую ракету. Об этом ТАСС сообщили в отделе пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи самолетов-перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч и скорости, в три раза превышающей скорость звука. Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя", — рассказали в пресс-службе.

Дежурное звено перехватчиков было поднято с аэродрома Елизово и атаковало цель ракетами на встречном курсе. Дополнительно в ходе полетов отрабатывалось взаимодействие в составе пар при выполнении задач ПВО.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.
17.07.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
snc
531
№1
18.07.2017 12:55
Интересно, а у нас вообще хоть иногда тренируются по маловысотным, ниже 50м целям, и желательно массовым? Или не хотят себя и нас расстраивать? Или результаты таких учений засекречены?
+1
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RU
Alah
295
№2
18.07.2017 16:26
Цитата, snc сообщ. №1

Полагаю, это задача объектовой ПВО. Учитывая, что такая угроза (массовой атаки КР) вполне реальна, учения наверняка проводятся и результаты секретятся.
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