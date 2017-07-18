Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
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Самолет МиГ-31
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
Перехватчики МиГ-31, дислоцирующиеся на Камчатке, в ходе учений перехватили в стратосфере мишень, имитирующую сверхзвуковую крылатую ракету. Об этом ТАСС сообщили в отделе пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"Экипажи самолетов-перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч и скорости, в три раза превышающей скорость звука. Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя", — рассказали в пресс-службе.
Дежурное звено перехватчиков было поднято с аэродрома Елизово и атаковало цель ракетами на встречном курсе. Дополнительно в ходе полетов отрабатывалось взаимодействие в составе пар при выполнении задач ПВО.
Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.
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17.07.2017
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snc
531
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№1
18.07.2017 12:55
Интересно, а у нас вообще хоть иногда тренируются по маловысотным, ниже 50м целям, и желательно массовым? Или не хотят себя и нас расстраивать? Или результаты таких учений засекречены?
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Alah
295
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№2
18.07.2017 16:26
Цитата, snc сообщ. №1
Полагаю, это задача объектовой ПВО. Учитывая, что такая угроза (массовой атаки КР) вполне реальна, учения наверняка проводятся и результаты секретятся.
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