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"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства

18.07.2017 ЦАМТО 244 1
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Ка-52
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта
Источник: Hammer Head

ЦАМТО, 17 июля. Специалисты холдинга "Вертолеты России" в рамках конференций эксплуатантов вертолетной техники российского производства расскажут операторам из России и зарубежья о новейших винтокрылых машинах в модельном ряде компании.

Мероприятие проходит в московском Центе международной торговли накануне открытия международного авиасалона МАКС-2017 и делится на две параллельные конференции – для российских и иностранных эксплуатантов.

Представители холдинга расскажут участникам конференции об особенностях эксплуатации и проведенных модернизациях уже выпускаемых моделей, а также познакомят их с результатами испытаний и планами по сертификации новинок в модельном ряде "Вертолетов России".

Конференция зарубежных эксплуатантов разделена на две параллельные сессии, посвященные вертолетной технике гражданского и военного назначения. В гражданской секции будут представлены как серийные машины – семейство Ми-17, Ансат, Ка-32 и Ка-226Т, так и новейшие вертолеты, которым еще предстоит выход "в серию" – Ми-38, Ми-171А2, Ка-62 и легкий многоцелевой вертолет. В военном сегменте будут обсуждаться Ми-24/35М, различные модификации Ми-17, Ми-26, а также дебютанты международного рынка военной техники – ударный Ми-28НЭ и разведывательно-ударный Ка-52.

На конференции российских эксплуатантов речь пойдет исключительно о гражданских моделях. Кроме специалистов холдинга "Вертолеты России" с докладами выступят представители Росавиации и Государственной транспортной лизинговой корпорации.

Отдельной темой дискуссии станет ремонт и сервис российских вертолетов. Участники конференции ознакомятся с преимуществами послепродажного обслуживания в формате "единого окна" и последующего перехода на контракты "жизненного цикла", – цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".
17.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-32
Ка-52
Ка-62
Ми-17
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
3899
№1
18.07.2017 13:18
Цитата, q
В гражданской секции будут представлены новейшие...  легкий многоцелевой вертолет.
VRT500
0
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