"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта
Источник: Hammer Head
ЦАМТО, 17 июля. Специалисты холдинга "Вертолеты России" в рамках конференций эксплуатантов вертолетной техники российского производства расскажут операторам из России и зарубежья о новейших винтокрылых машинах в модельном ряде компании.
Мероприятие проходит в московском Центе международной торговли накануне открытия международного авиасалона МАКС-2017 и делится на две параллельные конференции – для российских и иностранных эксплуатантов.
Представители холдинга расскажут участникам конференции об особенностях эксплуатации и проведенных модернизациях уже выпускаемых моделей, а также познакомят их с результатами испытаний и планами по сертификации новинок в модельном ряде "Вертолетов России".
Конференция зарубежных эксплуатантов разделена на две параллельные сессии, посвященные вертолетной технике гражданского и военного назначения. В гражданской секции будут представлены как серийные машины – семейство Ми-17, Ансат, Ка-32 и Ка-226Т, так и новейшие вертолеты, которым еще предстоит выход "в серию" – Ми-38, Ми-171А2, Ка-62 и легкий многоцелевой вертолет. В военном сегменте будут обсуждаться Ми-24/35М, различные модификации Ми-17, Ми-26, а также дебютанты международного рынка военной техники – ударный Ми-28НЭ и разведывательно-ударный Ка-52.
На конференции российских эксплуатантов речь пойдет исключительно о гражданских моделях. Кроме специалистов холдинга "Вертолеты России" с докладами выступят представители Росавиации и Государственной транспортной лизинговой корпорации.
Отдельной темой дискуссии станет ремонт и сервис российских вертолетов. Участники конференции ознакомятся с преимуществами послепродажного обслуживания в формате "единого окна" и последующего перехода на контракты "жизненного цикла", – цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".
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17.07.2017
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BorSch
3899
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№1
18.07.2017 13:18
Цитата, q
В гражданской секции будут представлены новейшие... легкий многоцелевой вертолет.VRT500
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