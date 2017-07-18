"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства



Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта

Источник: Hammer Head Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС ЕгиптаИсточник: Hammer Head

ЦАМТО, 17 июля. Специалисты холдинга "Вертолеты России" в рамках конференций эксплуатантов вертолетной техники российского производства расскажут операторам из России и зарубежья о новейших винтокрылых машинах в модельном ряде компании.

Мероприятие проходит в московском Центе международной торговли накануне открытия международного авиасалона МАКС-2017 и делится на две параллельные конференции – для российских и иностранных эксплуатантов.

Представители холдинга расскажут участникам конференции об особенностях эксплуатации и проведенных модернизациях уже выпускаемых моделей, а также познакомят их с результатами испытаний и планами по сертификации новинок в модельном ряде "Вертолетов России".

Конференция зарубежных эксплуатантов разделена на две параллельные сессии, посвященные вертолетной технике гражданского и военного назначения. В гражданской секции будут представлены как серийные машины – семейство Ми-17, Ансат, Ка-32 и Ка-226Т, так и новейшие вертолеты, которым еще предстоит выход "в серию" – Ми-38, Ми-171А2, Ка-62 и легкий многоцелевой вертолет. В военном сегменте будут обсуждаться Ми-24/35М, различные модификации Ми-17, Ми-26, а также дебютанты международного рынка военной техники – ударный Ми-28НЭ и разведывательно-ударный Ка-52.

На конференции российских эксплуатантов речь пойдет исключительно о гражданских моделях. Кроме специалистов холдинга "Вертолеты России" с докладами выступят представители Росавиации и Государственной транспортной лизинговой корпорации.

Отдельной темой дискуссии станет ремонт и сервис российских вертолетов. Участники конференции ознакомятся с преимуществами послепродажного обслуживания в формате "единого окна" и последующего перехода на контракты "жизненного цикла", – цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".