Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военное представительство Минобороны России на Иркутском авиазаводе приняло очередную партию истребителей Су-30СМ

18.07.2017 ЦАМТО 537 0
0
Понравилась новость?
 +2
Самолет Су-30СМ
Самолет Су-30СМ
Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев

ЦАМТО, 17 июля. Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе 14 июля завершили техническую приемку очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе 14 июля завершили техническую приемку очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Самолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке.

В ЗВО передается два новейших многофункциональных истребителя Су-30СМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Самолет Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении противником активных и пассивных помех; уничтожения наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления. Входит в состав группировки ВКС, принимающей участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике против террористов.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы