Военное представительство Минобороны России на Иркутском авиазаводе приняло очередную партию истребителей Су-30СМ
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Самолет Су-30СМ
Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев
ЦАМТО, 17 июля. Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе 14 июля завершили техническую приемку очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.
Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе 14 июля завершили техническую приемку очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.
Самолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке.
В ЗВО передается два новейших многофункциональных истребителя Су-30СМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно:
Самолет Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении противником активных и пассивных помех; уничтожения наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления. Входит в состав группировки ВКС, принимающей участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике против террористов.
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17.07.2017
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