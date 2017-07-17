Военное представительство Минобороны России на Иркутском авиазаводе приняло очередную партию истребителей Су-30СМ



Самолет Су-30СМ

Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев Самолет Су-30СМИсточник: © РИА Новости, Георгий Зимарев

ЦАМТО, 17 июля. Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе 14 июля завершили техническую приемку очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе 14 июля завершили техническую приемку очередной партии многофункциональных истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Самолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке.

В ЗВО передается два новейших многофункциональных истребителя Су-30СМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Самолет Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении противником активных и пассивных помех; уничтожения наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления. Входит в состав группировки ВКС, принимающей участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике против террористов.