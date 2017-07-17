Начальник управления инструментального производства Уралвагонзавода Денис Долматов стал лауреатом премии Черепановых



Уралвагонзавод

Источник: finobzor.ru УралвагонзаводИсточник: finobzor.ru

ЦАМТО, 17 июля. Начальник управления инструментального производства Уралвагонзавода Денис Долматов стал Лауреатом ежегодной премии регионального общественного фонда имени Черепановых.

Премия уралвагонзаводцу присуждена за "внедрение новых технологий и техническое переоснащение инструментального производства Уралвагонзавода, обеспечивающее растущие потребности в обработке новых материалов при производстве инновационной продукции для вагоностроения и спецтехники".

Д.Долматов работает на головном предприятии корпорации УВЗ с 1999 года. Инженер-механик по образованию, свою карьеру он начинал старшим диспетчером механосборочного корпуса Уралвагонзавода. В 2017 году возглавил инструментальное производство, которое занимается разработкой и изготовлением инструмента и оснастки для подразделений завода.

В 2017 году премия имени Черепановых вручалась в 20-й раз. Ее обладателями стали 16 лучших инженеров и руководителей промышленных предприятий Урала. Претендентов на премию имени Черепановых оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Уральского отделения Российской академии наук и других экспертных организаций.

Как отмечают специалисты, премия Черепановых – это важный шаг в поддержке инженеров и изобретателей, многие разработки которых уже успешно реализованы и используются не только в Свердловской области, но и в мире.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".