Корветы как пирожки. А не пора ли завязывать?
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Церемония ввода в состав ВМС НОАК корвета Hanzhong Тип 056 класса Jiangdao
Источник: фото через navyrecognition.com
ВМС НОА Китая приняли в боевой состав 34-й корвет Тип 056 (класс Jiangdao) под названием Hanzhong (б/н 520), особщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (17 июля). Церемония прошла на базе Южного флота в Бэйхае.
Отмечается, что "Ханьчжун" - 12-й корабль этого типа в специализированной противолодочной версии Тип 056А и стал четвертым корветом класса "Цзяндао", принятым в этом году. Корабль спущен на воду 20 мая 2016 года и стал 11-м, построенным на верфи в Гуанчжоу.
В этом году флот заказал три противолодочных корвета - Ezhou (б/н 513), заложен в январе, Luipanshui (514) в марте и Yiwu (518) в апреле. По некоторым сообщениям, в строительстве находятся, по меньшей мере, 12 кораблей этого класса, но появляются слухи, что их серия скоро будет завершена.
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17.07.2017
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