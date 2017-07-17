Предприятия РТИ покажут на МАКС-2017 новые радиолокационные станции
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Участников авиасалона ознакомят сразу с тремя разработками
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Научно-производственные предприятия концерна РТИ представят на авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который начнется в подмосковном Жуковском 18 июля, новейшие радиолокационные станции (РЛС). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.
"Так, ОАО "НПК "НИИДАР" ознакомит участников авиасалона сразу с тремя разработками - РЛС "Витим", МРЛС и "Сурок", - отметили в пресс-службе.
Радиолокационная станция "Витим" - информационное средство контроля воздушно-космической обстановки, обеспечивающее в непрерывном режиме обнаружение, сопровождение и классификацию баллистических, космических и аэродинамических объектов, проходящих через указанную зону наблюдения. Станция построена по модульному принципу, что позволяет отказываться от масштабных стационарных сооружений и максимально учитывать требования заказчика.
МРЛС является средством эффективного мониторинга воздушного пространства в заданной зоне ответственности. Станция предназначена для сверхдальнего обнаружения, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей в условиях интенсивных промышленных и естественных помех.
"Сурок" - малогабаритная радиолокационная станция, которая не имеет мировых аналогов. Она предназначена для обнаружения маловысотных воздушных объектов в ближней зоне ответственности (планеров, вертолетов, самолетов, беспилотников).
Специалистами концерна также подготовлена большая деловая программа, в рамках которой состоится ряд переговоров с представителями различных государств, дипломатического корпуса, военными атташе и делегациями зарубежных компаний. Ожидается, что деловую зону РТИ посетят сотрудники федеральных министерств и ведомств, а также ведущие специалисты российских научно-производственных корпораций и предприятий.
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17.07.2017
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