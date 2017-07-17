Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Предприятия РТИ покажут на МАКС-2017 новые радиолокационные станции

18.07.2017 ТАСС 270 0
0
Понравилась новость?
 +1
npk-niidar-logo
Логотип компании Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи"

Участников авиасалона ознакомят сразу с тремя разработками

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Научно-производственные предприятия концерна РТИ представят на авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который начнется в подмосковном Жуковском 18 июля, новейшие радиолокационные станции (РЛС). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Так, ОАО "НПК "НИИДАР" ознакомит участников авиасалона сразу с тремя разработками - РЛС "Витим", МРЛС и "Сурок", - отметили в пресс-службе.

Радиолокационная станция "Витим" - информационное средство контроля воздушно-космической обстановки, обеспечивающее в непрерывном режиме обнаружение, сопровождение и классификацию баллистических, космических и аэродинамических объектов, проходящих через указанную зону наблюдения. Станция построена по модульному принципу, что позволяет отказываться от масштабных стационарных сооружений и максимально учитывать требования заказчика.

МРЛС является средством эффективного мониторинга воздушного пространства в заданной зоне ответственности. Станция предназначена для сверхдальнего обнаружения, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей в условиях интенсивных промышленных и естественных помех.

"Сурок" - малогабаритная радиолокационная станция, которая не имеет мировых аналогов. Она предназначена для обнаружения маловысотных воздушных объектов в ближней зоне ответственности (планеров, вертолетов, самолетов, беспилотников).

Специалистами концерна также подготовлена большая деловая программа, в рамках которой состоится ряд переговоров с представителями различных государств, дипломатического корпуса, военными атташе и делегациями зарубежных компаний. Ожидается, что деловую зону РТИ посетят сотрудники федеральных министерств и ведомств, а также ведущие специалисты российских научно-производственных корпораций и предприятий.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИДАР
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы