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Для летчиков истребителя пятого поколения Т-50 создали "дырявый" костюм

18.07.2017 ТАСС 501 0
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ППК-7
Противоперегрузочный костюм "ППК-7"
Источник: © Пресс-служба НПП "Звезда"

Осенью 2016 года летчики жаловались на то, что в новом костюме жарко и он слишком плотный

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Летчики истребителей пятого поколения Т-50 получат противоперегрузочный костюм ППК-7 с перфорацией для вентиляции, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор - главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Мы проблему (вентиляции - прим. ТАСС) решаем. Сделали костюм "дырявым", нанесли перфорацию в зонах наибольшего потоотделения. Это оказалось непросто, поскольку "дырявый" костюм по прочностным характеристикам должен выдержать продувку при сверхзвуке", - сказал он.

Осенью 2016 года Поздняков сообщил ТАСС, что после первой же примерки летчики жаловались на то, что в новом костюме жарко, он слишком плотный. В этой связи предприятию пришлось искать пути решения проблемы вентилирования.

По словам главы НПП "Звезда", вместо перфорации летчикам предлагался иной вариант решения проблемы с вентиляцией костюма в условиях аэродрома - использовать маленький чемоданчик автономной системы вентиляции, подобный тому, который перед посадкой в космический корабль носят космонавты. "Однако летчики-испытатели категорически не хотят ходить с "переноской", - сказал Поздняков.

В настоящее время испытания нового костюма с перфорацией на предприятии завершены. В ближайшее время должны начаться государственные наземные испытания, рассказал он.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения

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