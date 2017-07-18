Сергей Поздняков: стартовали работы по созданию скафандра нового поколения



Сергей Поздняков

Источник: © Пресс-служба НПП "Звезда" Сергей ПоздняковИсточник: © Пресс-служба НПП "Звезда"

18 августа в подмосковном Жуковском открывается авиасалон МАКС-2017. Научно-производственное предприятие "Звезда" - единственный в России разработчик космических скафандров и катапультных кресел для авиации - намерено представить на салоне свои последние разработки: скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", катапультное кресло и костюм летчика истребителя пятого поколения Т-50, прототип летного скафандра и эргономический макет кресла для нового российского космического корабля "Федерация". О текущих и перспективных проектах, включая работы по скафандру для работы на Луне, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор – главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

- Что представит предприятие на авиасалоне в этом году?

- Есть продукция, своего рода визитная карточка предприятия, которую мы всегда демонстрируем на авиакосмическом салоне. В этом году мы представим скафандр нового поколения "Орлан-МКС" для работы в открытом космосе. К сожалению, первый штатный скафандр мы потеряли на грузовом корабле "Прогресс МС-04" в декабре 2016 года. Второй сейчас находится на МКС, он пройдет проверку выходом в открытый космос в августе Федора Юрчихина. Фактически, это будут летные испытания нового скафандра.

Для обычного посетителя выставки трудно будет найти отличия "Орлана-МКС" от скафандра предыдущего поколения, но это серьезные изменения. Во-первых, это более долговечная полеуретановая оболочка. Во-вторых, автоматическая система терморегулирования, которая должна обеспечить комфорт при работе космонавта.

Еще одним экспонатом станет рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение и кислородное оборудование, высотный костюм для летчика.

- Что еще покажете на МАКС?

- "Звезду" знают по двум вещам – катапультным креслам и скафандрам. Для многих оказывается неожиданным, что мы занимаемся и другими разработками. Чтобы таких неожиданностей было меньше, в этот раз мы представим на стенде предприятия унифицированный подвесной агрегат заправки УПАЗ, который используется на танкерах Ил-78, а так же агрегат заправки ПАЗ-МК, разработанный для установки на палубные самолеты МиГ-29К/КУБ.

Помимо этого, мы продемонстрируем на стенде прототип нового летного скафандра, пока носящего рабочее название "Сокол-М", и эргономический макет кресла "Чегет". Это разработки для космического корабля "Федерация".

На авиасалоне впервые будет представлена система катапультирования для Як-152. Кроме того, нами будет продемонстрировано амортизационное кресло для вертолетов АК-2005, ранее также ни разу не выставлялось. Его устанавливают на вертолеты Ми-28НМ взамен кресла "Памир". Изделие АК-2005 прошло полный цикл испытаний и сейчас серийно поставляется на указанные вертолеты.

Также посетители МАКС смогут вновь увидеть катапультную систему КС-2012, работающую на сжатом воздухе, которую мы впервые демонстрировали на прошлом авиасалоне. Сейчас такая система передана австрийскому производителю легкомоторных самолетов компании Diamand, где проходит летные испытания на одном из их самолетов. Аналогов такой системы в мире нет. Не исключено, что и российское Минобороны заинтересуется этим самолетом для первоначального обучения летчиков.

Помимо этого, будет продемонстрирован ряд шлемов для пилотов вертолетов, новые авиационные огнетушители, комплект проекта "Диверсант" - снаряжение для прыжков с больших высот. По этому снаряжению мы все свои испытания завершили и вот уже полгода сидим на чемоданах, ждем проведения госиспытаний. ВДВ нас торопит, ждет, но сроки проведения госиспытаний зависят не от нас.

Еще на нашем стенде будет представлена кабина углепластикового самолета, работающего на солнечной энергии, для которого мы делаем высотный скафандр. Это некоммерческий международный проект Solarstratos, реализуемый одноименной швейцарской компанией. Вся поверхность самолета обклеена солнечными батареями. Они готовятся установить рекорд по высоте полета забравшись на высоту 25 км над поверхностью земли. Полет намечен на следующий год. В связи с тем, что кабина у них негерметичная, мы базе летного космического скафандра "Сокол" сделали специальный скафандр пилота с системой жизнеобеспечения. Свои испытания в барокамере проведены, осенью к нам приедет пилот самолета, чтобы потренироваться.

- Какие еще разработки ведутся на предприятии?

- Мы сделали новый шлем для пилотов вертолетов. По предварительным испытаниям, новый шлем легче, удобнее. Это инициативная разработка, поэтому чтобы Минобороны нам сделало заказ на их изготовление, нам надо пройти много инстанций. Мы его демонстрировали на МАКС-2015, но за прошедшие два года по этой тематике никакого движения со стороны госзаказчика нет.

Более того, сейчас ввели правило - вся интеллектуальная собственность, созданная в рамках работ в интересах Минобороны, принадлежит министерству. Если ты коммерсант, который вложил свои средства в создание нового продукта, пусть даже твою продукцию закупает Минобороны, почему ты должен передавать права на интеллектуальную собственность? Это значит, что вся документация перейдет Минобороны, которое может отдать ее для производства на любой завод по своему выбору. Такие новые правила подавляют желание проявлять инициативу и вкладывать собственные средства в разработки для Минобороны России.

- В конце года ожидается открытие на ВДНХ восстановленного павильона "Космос". НПП "Звезда" что-то представит на этой выставке?

- Из всей нашей продукции организаторы выбрали только скафандр СК-1 Юрия Гагарина, скафандр "Беркут" Алексея Леонова, скафандр "Сокол" и скафандры для работы в открытом космосе серии "Орлан". Всего планируется представить 5-6 наших скафандров. Они будут стоять в стеклянных колбах. Естественно, это будут не оригиналы, а полноразмерные макеты.

- В этом году на МКС доставлен первый скафандр "Орлан-МКС" и отдельные элементы для имеющихся на станции скафандров. Для чего эти элементы?

- Элементы, о которых вы сказали, это оболочки рук и ног для двух скафандров "Орлан-МК", находящихся на МКС. Сроки эксплуатации старых элементов уже вышли, а перед космонавтами в августе стоит задача работы в открытом космосе. Чтобы подготовить скафандры к работе, нужно заменить "руки" и "ноги". В один из этих обновленных скафандров в августе будет работать космонавт Сергей Рязанский.

Федор Юрчихин, как я уже говорил, впервые испытает новый скафандр "Орлан-МКС". Посмотрим, какое мнение выскажет Федор Николаевич в отношении полиуретановой оболочки. Мы с этим материалом работаем впервые. При наземном тестировании новая оболочка показала себя хорошо, но всегда остается вероятность, что в космосе что-то будет не так, как на Земле. Если что, на орбите можно заменить рукава и штанины на оболочке от скафандра "Орлан-МКС".

- Когда на станцию отправят второй "Орлан"?

- Следующий должен улететь в октябре 2017 года на грузовом корабле "Прогресс".

- Заказано ли изготовление третьего скафандра и как долго оно будет длиться?

- Да, РКК "Энергия" прислала на него заявку. По срокам - около полутора лет.

- Что будет с теми "Орланами-МК", которые сейчас находятся на МКС?

- Один скафандр уже подготовлен к утилизации. Еще два пока останутся на МКС, поскольку в целях обеспечения безопасности на российском сегменте всегда должно быть три скафандра для работы в открытом космосе.

- Когда начнется разработка скафандра для работы в открытом космосе следующего поколения?

- Можно считать, что работы стартовали. На предприятии по этой тематике состоялось два заседания научно-технического совета, но по их итогам осталось больше вопросов, чем получено ответов. Космонавты просят увеличить размеры "входа" в скафандр.

Есть идеи уйти от громоздких пультов для управления скафандром, расположенных на кирасе, оставить только разумный минимум, а все управление передать на встроенный в скафандр компьютер и выбирать нужные операции в пункте в меню на дисплее. Это решение позволит уменьшить размеры кирасы, а значит замахнуться на создание скафандра для напланетной, включая Луну, деятельности. Речь о том, что сегодняшние размеры кирасы не позволяют человеку сгибаться-разгибаться. Для работы на планетах кирасу нужно укоротить по уровень ребер.

В наших планах также стоит перекомпоновка ранца с целью повышения его ремонтопригодности и замены компонентов, чтобы при необходимости на орбите можно было перебрать весь скафандр. Сейчас добраться до отдельных агрегатов, если они выходят из строя, достаточно сложно. Помимо этого, мы много раз замахивались на встроенную систему спасения, надо уже как-то эту идею доводить до ума.

- Как обстоит дело с летным скафандром для корабля "Федерация" "Сокол-М"?

- Изготовлен прототип. В нем реализована принципиально иная схема надевания скафандра. Если сейчас космонавт надевает его через голову, потом перевязывают "аппендикс", закрепляет силовые молнии, то в новом скафандре вместо этой сложной схемы будет установлена гермомолния, проходящая практически через всю верхнюю половину тела. Надел термобелье, шлемофон, состыковал нужный разъем, застегнул молнию и все – готов к полету.

- Следят ли на НПП "Звезда" за развитием скафандростроения за рубежом, теми "футуристичными" скафандрами для суборбитального туризма и орбитальных полетов, которые демонстрируются прессе?

- Да, мы следим за коллегами, просматриваем и изучаем материалы, которые они выкладывают в открытый доступ в интернет. После презентаций, правда, возникает вопрос насколько реальные образцы будут соответствовать прототипам?

Недавно американцы представили новые скафандры с молнией в районе живота. Когда садишься – ее застегиваешь, нужно встать – расстегнул и распрямился. Мы делали опытные образцы скафандров с такой молнией лет 30-40 назад. Ничего нового в этой идее нет.

- Обращались ли к вам за летными скафандрами российская компания "Космокурс" или иностранные суборбитальные операторы?

- Таких обращений давно не было. Много лет назад к нам обращался Роберт Бигелоу, основатель компании Bigelow Aerospace, который все планировал построить надувной отель на орбите. На самом старте своего космического проекта к нам обращался Ричард Бренсон - основатель компании Virgin Galactic, планирующей организовывать туристические суборбитальные космические полеты. Из других компаний серьезных обращений не было. "КосмоКурс" от нас запросил наши предложения. Мы их сформировали и отправили. Пока на этом общение закончилось.

- На каком этапе находится создание кресла "Чегет" для космического корабля "Федерация"?

- Идет сборка опытного образца кресла "Чегет". Первый образец мы должны сделать до конца года. Дальше он пойдет на конструкторско-доводочные испытания. Образцы для предварительных испытаний мы планируем сделать в следующем году.

- Изначально в техническом задании на корабль "Федерация" речь шла о полетах на орбиту шести космонавтов. Сейчас же говорят о доставке на низкую орбиту четырех человек и спуске, в случае необходимости, шести. С чем это связано? Кресла получились большие и не помещаются в объем корабля?

- Дело здесь не в амортизационных креслах "Чегет", а в антропометрических допусках. У нас внешние габариты кресла определяются шириной плеч космонавта, а эти параметры нам передал заказчик. Ширина регулируемых элементов на новых креслах не толще, чем на "Казбеке" - 10 мм вместе с мягкими прослойками.

А если говорить о спуске с орбиты шести человек, то два дополнительных места планируется получить за счет установки двух кресел, которые используются сейчас на "Союзах". Но тут возникает вопрос, что сначала их кто-то должен в космос доставить.

- Что еще вы разрабатываете по тематике "Федерации"?

- Делаем новый носимый аварийный запас, новое снаряжение. В отличие от "Союза" там будет другой гидрокомбинезон и теплозащитный костюм.

- Пистолета не будет?

- Их сейчас и на "Союзах" нет, но надо будет - положим.

- Помимо скафандростроения, вы единственное в России предприятие, которое изготавливает катапультные кресла и снаряжение летчиков, в том числе для нового истребителя пятого поколения. Как идут испытания нового противоперегрузочного костюма для летчиков Т-50? Решены ли проблемы с вентиляцией?

- Мы проблему решаем – сделали костюм "дырявым" - нанесли перфорацию в зонах наибольшего потоотделения. Это оказалось не просто, поскольку "дырявый" костюм по прочностным характеристикам должен выдержать продувку при сверхзвуке. Испытания у нас на предприятии завершены, они подтвердили правильность выбранного решения. В ближайшее время должны начаться государственные наземные испытания. Подождем оценки.

Кстати, вместо перфорации мы предлагали другой вариант решения проблемы с вентиляцией костюма в условиях аэродрома – использовать маленький чемоданчик автономной системы вентиляции, такой же как перед посадкой в космический корабль носят космонавты. Однако летчики-испытатели категорически не хотят ходить с "переноской". В то же время их коллеги, летающие на высотном самолете "Геофизика" с удовольствием используют автономную систему вентилирования. Их она устраивает.

- Завершены ли испытания катапультного кресла для Т-50?

- Сейчас катапультные кресла пятого поколения стоят на всех Т-50, проходящих летные испытания. Помимо этого, те же кресла установлены на Су-35.

- Завершены ли испытания катапультного кресла для учебно-тренировочного самолета Як-152?

- У себя на предприятии мы провели, как положено, весь цикл испытаний. Государственные испытания еще не проводили, но самолеты с ними летают. Сейчас два самолета проходят летные испытания.

- Предприятиям оборонно-промышленного комплекса поставлена задача к 2025 году диверсифицировать выпускаемую продукцию, чтобы 50% составляла продукция гражданского назначения. Вы к этому готовы?

- У нас есть понимание в том, что необходимо искать нишу по производству гражданской продукции. Но в этом вопросе есть своя специфика: она должна выпускаться в больших количествах и быть дешевой. Мы думаем с чем и как выйти на международный рынок. Но нужно, чтобы и государство думало, как сделать так, чтобы снизить закупки за рубежом и загрузить свои заводы необходимой потребителю продукцией.

Беседовал Дмитрий Струговец