Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ударные корабли Северного флота примут участие в параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ РФ

18.07.2017 ТАСС 258 0
0
Понравилась новость?
 0
Крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военно-морской парад состоится 30 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ударные корабли Северного флота "Петр Великий" и "Дмитрий Донской" примут участие в главном военно-морском параде в День ВМФ РФ, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге, сообщил в понедельник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня утром самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" - вышли из главной базы Северного флота - Североморска - в Баренцево море. Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учетом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях.

От Северного флота в главном военно-морском параде примут также участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Кроме того, в нем будут участвовать 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, представляющих полный спектр летательных аппаратов, стоящих на вооружении современной морской авиации ВМФ России.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
БФ
пр. 1155
СФ
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 16:26
  • 2
Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень
  • 18.07 16:23
  • 23
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 18.07 16:01
  • 26
Путин уверен, что машины когда-нибудь заменят людей на рабочих местах
  • 18.07 15:47
  • 3
МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
  • 18.07 15:37
  • 11
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 18.07 15:25
  • 4
Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
  • 18.07 14:30
  • 4
Новое супероружие России: большие авианосцы и атомные эсминцы? (Логотип The National InterestThe National Interest, США)
  • 18.07 13:18
  • 1
"Вертолеты России" ознакомят российских и зарубежных эксплуатантов с новейшей вертолетной техникой российского производства
  • 18.07 13:09
  • 1
МИД РФ надеется на урегулирование с Болгарией вопроса о лицензии на производство оружия
  • 18.07 12:55
  • 1
Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
  • 18.07 12:54
  • 1
Борьба за показы
  • 18.07 12:06
  • 1
"Сплав" покажет на МАКС-2017 новейшую неуправляемую ракету повышенной дальности
  • 18.07 11:49
  • 1
Неперевернутая страница истории
  • 18.07 11:29
  • 1
Армия Литвы отмечает победу над Западом
  • 18.07 11:26
  • 1
Физик из Google: мы близки к созданию "рабочего" квантового компьютера
другие обсуждаемые темы