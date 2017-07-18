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Для Морской авиации ВМФ РФ создают патрульные самолеты нового поколения

18.07.2017 ТАСС 685 4
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Игорь Кожин
Начальник Морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин добавил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Противолодочные (патрульные) самолеты нового поколения создаются в интересах Морской авиации ВМФ России. Об этом журналистам сообщил начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

"Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты", - сказал он.

Кожин сообщил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию.

Модернизировано более половины парка корабельных противолодочных вертолетов.

"Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов", - сказал Кожин.

Ранее сообщалось, что в интересах ВМФ РФ создается принципиально новый вертолет морского базирования "Минога". По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, его серийное производство может начаться примерно через 10 лет.

Модернизация Су-33

По словам Кожина, все истребители Су-33 Морской авиации России пройдут модернизацию и будут доведены до уровня новейших самолетов Су-30СМ. 

"Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию", - сказал он.

Кожин уточнил, что до конца 2017 года 60% всего авиапарка будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике Морской авиации.

Он напомнил, что за два года в состав Морской авиации были приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый полк, на вооружении которого стоят истребители МиГ-29.

17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания.

 
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-29
МиГ-29
Су-30
Су-33
Компании
Камов

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Сергей-82
9957
№1
18.07.2017 03:35
Цитата, q
Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию", - сказал он.
Не верю,что поставили Гефест и все стало в ажуре.
+2
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RU
Байкал57
198
№2
18.07.2017 05:24
...Противолодочные (патрульные) самолеты нового поколения создаются в интересах Морской авиации ВМФ России. Интересно больше от Ил-114 или Ил-112? Усиленно предлагали Венесуэле 10 лет назад этот вариант.
0
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RU
beka1
1112
№3
18.07.2017 06:12
А может на базе Ту-214? Не бесконечно же Ил-38 мучить.
+1
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IL
sivuch1239
299
№4
18.07.2017 10:37
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Гефест -по морским целям ?
0
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