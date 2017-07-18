Для Морской авиации ВМФ РФ создают патрульные самолеты нового поколения
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Начальник Морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин добавил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Противолодочные (патрульные) самолеты нового поколения создаются в интересах Морской авиации ВМФ России. Об этом журналистам сообщил начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.
"Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты", - сказал он.
Кожин сообщил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию.
Модернизировано более половины парка корабельных противолодочных вертолетов.
"Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов", - сказал Кожин.
Ранее сообщалось, что в интересах ВМФ РФ создается принципиально новый вертолет морского базирования "Минога". По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, его серийное производство может начаться примерно через 10 лет.
Модернизация Су-33
По словам Кожина, все истребители Су-33 Морской авиации России пройдут модернизацию и будут доведены до уровня новейших самолетов Су-30СМ.
"Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию", - сказал он.
Кожин уточнил, что до конца 2017 года 60% всего авиапарка будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике Морской авиации.
Он напомнил, что за два года в состав Морской авиации были приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый полк, на вооружении которого стоят истребители МиГ-29.
17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания.
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17.07.2017
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Сергей-82
9957
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№1
18.07.2017 03:35
Цитата, q
Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию", - сказал он.Не верю,что поставили Гефест и все стало в ажуре.
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Байкал57
198
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№2
18.07.2017 05:24
...Противолодочные (патрульные) самолеты нового поколения создаются в интересах Морской авиации ВМФ России. Интересно больше от Ил-114 или Ил-112? Усиленно предлагали Венесуэле 10 лет назад этот вариант.
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beka1
1112
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№3
18.07.2017 06:12
А может на базе Ту-214? Не бесконечно же Ил-38 мучить.
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sivuch1239
299
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№4
18.07.2017 10:37
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1Гефест -по морским целям ?
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