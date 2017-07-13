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Первый полет цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТС

14.07.2017 bmpd.livejournal.com 187 0
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Как сообщило ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" (СибНИА, Новосибирск), 10 июля 2017 года на аэродроме Ельцовка в Новосибирске состоялся первый полет цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС, спроектированного и построенного в СибНИА. Были осуществлены пробежки и подлёты, а затем - двадцатиминутный полёт, прошедший успешно.

Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен (с) С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net ( ссылка )

Со стороны bmpd напомним, что самолет ТВС-2ДТС оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с. и имеет цельнокомпозитную конструкцию со специально спроектированными крылом и фюзеляжем из углепластика. Cамолет создается по программе перспективного лёгкого многоцелевого самолёта (ЛМС) вместимостью 9 пассажиров в рамках Государственной программы по развитию малой авиации Министерства промышленности и торговли России.

Ранее СибНИА отрабатывало элементы конструкции ТВС-2ДТС (в первую очередь новое крыло) на самолете-демонстраторе ТВС-2ДТ, созданном на базе ремоторизованного самолета Ан-2 с тем же турбовинтовым двигателем. Первый полет ТВС-2ДТ в монопланной конфигурации состоялся в Ельцовке 6 декабря 2014 года, а в полной бипланной конфигурации с новым крылом состоялся там 10 июня 2015 года.

Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен (с) Comet / aviaforum.ru

Предполагаемый облик перспективного лёгкого многоцелевого самолёта (ЛМС). Плакат с презентации Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина в Новосибирске в мае 2015 года (с) avro / aviaforum.ru

Видео первого полета ТВС-2ДТС (с) _BbIXYXOJIb _:
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Россия
США
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Ан-2
Компании
Минпромторг РФ

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