Оман получил первые турецкие бронетранспортеры Pars III

Турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems) 12 июля 2017 года сообщила через twitter.com, что поставила Оману первые изготовленные ей бронетранспортеры Pars III с колесной формулой 8х8. Согласно сообщению компании, всего Оман законтрактовал 172 бронетранспортера Pars III (8x8), став их первым заказчиком.

Один из первых бронетранспортеров FNSS Pars III c колесной формулой 8х8, изготовленных для Омана (с) FNSS Savunma Sistemleri

В апреле 2016 года FNSS сообщила, что заключила контракт со вторым заказчиком БТР семейства Pars (после Малайзии), не называя конкретно страну. Сообщения о том, что этим заказчиком является Оман и что он стал первым покупателем БТР версии Pars III, циркулировали с конца 2016 года, однако количество заказанных машин не было известно. Cогласно одному из сообщений, стоимость оманского контракта составляет более 500 млн долл.

Напомним, что продвигаемое FNSS уже весьма длительное время семейство постоянно модифицируемых колесных бронированных машин Pars, является деривацией семейства машин американской компании GPV, не нашедших в свое время спроса на рынке, и в начале 2000-х годов приобретенного турецкой компанией.

Первым успехом FNSS в продвижении машин Pars на рынке стала поставка и организация лицензионного производства 257 машин варианта БТР Pars 8x8 в Малайзии, где он обозначается AV-8 Gempita, по контракту 2010 года стоимостью около 2,4 млрд долл.

Новые модификации семейства бронетранспортеров Pars с колесными формулами 6х6 и 8х8, обозначаемые как Pars III, были впервые представлены FNSS на выставке IDEF-2017 в Стамбуле в мае 2017 года. Отличия Pars III от предыдущих версий заключаются главным образом в усилении баллистической и противоминной защиты, что довело полную боевую массу Рars III (6x6) до 25 тонн, а Pars III (8x8) - до 30 тонн (и последняя лишилась возможности плавать). Внедрена новая подвеска с изменяемым клиренсом, проведена полная цифровизация оборудования, и т.д. Вместимость Pars III (8x8) составляет 12 человек (включая девять десантников).

Cудя по распространенным FNSS фотографиям, поставляемые в Оман линейные БТР Pars III (8x8) оснащены одноместной башней FNSS Saber с 25-мм автоматической пушкой Orbital ATK М242 Bushmaster с двойным питанием (с этой же башней машины демонстрировались и на IDEF-2017).

Один из первых бронетранспортеров FNSS Pars III c колесной формулой 8х8, изготовленных для Омана (с) FNSS Savunma Sistemleri

Прототип бронетранспортера Pars III с колесной формулой 8х8 турецкой компании FNSS в экспозиции выставки IDEF-2017. Машина оснащена одноместной башней FNSS Saber с 25-мм автоматической пушкой Orbital ATK М242 Bushmaster с двойным питанием. Cтамбул, 10.05.2017 (с) bmpd