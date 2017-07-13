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Денис Мантуров рассказал о внедрении новых технологий и инструментах стимулирования диверсификации производства

14.07.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 252 0
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Денис Мантуров. Источник: www.aex.ru

В ходе крупнейшей Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» Денис Мантуров рассказал каналу «Россия 24» о внедрении новых технологий и инструментах стимулирования диверсификации производства.


На сегодняшний день благодаря появлению современных технологий наблюдается тенденция к автоматизации производственных процессов во многих отраслях промышленности. Корреспондент «России 24» Артем Ямщиков поинтересовался у Министра, не приведет ли это к нивелированию ручного труда и, как следствие, к безработице. Денис Мантуров заверил собеседника, что российским промышленникам это не грозит, так как в стране есть потребность к расширению производств, а предприятия всегда нуждаются в высококвалифицированных кадрах.


"Это можно проиллюстрировать примером «Автоваза». Помните, все переживали из-за сокращений. Там работало 100 тысяч человек, а сейчас работает 40 тысяч. Куда делось 60 тысяч работников? Создаются новые производства, работают индустриальные парки, где востребованы их компетенции и труд", - пояснил Министр.


По словам главы Минпромторга России, современные технологии должны оптимизировать операционные, корпоративные и бизнес процессы, но не умалять значение человеческих ресурсов.


Денис Мантуров также показал корреспонденту телеканала ряд технологических новинок, представленных на «ИННОПРОМе», в числе которых беспилотный электрошатл, предназначенный для транспортировки людей на площадках предприятий, выставок, в индустриальных парках, где территория ограничена дорогами внутреннего пользования. Министр отметил, что в обозримом будущем эти автомобили могут появиться и на дорогах общего пользования: для этого необходимо провести работу по обновлению нормативной базы, касающейся транспортной инфраструктуры. Глава ведомства не обошел вниманием и двигатель V-12, разработанный для проекта «Кортеж». По его словам, он может быть использован в любом другом автомобиле, который будет поставляться на коммерческой основе.


На вопрос журналиста о том, какая помощь оказывается предприятиям ОПК для вывода их продукции на гражданский рынок, Денис Мантуров рассказал о новых программах Фонда развития промышленности.


«Мы создали несколько инструментов, в частности на базе ФРП. Программа предусматривает финансирование в пределах суммы до 700 млн рублей по проектам, с выдачей займа с льготным периодом возврата под 1% годовых в течении 3 лет, и далее по 5%» - рассказал Министр.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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Страны
Россия
Компании
АвтоВАЗ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Кортеж

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