Денис Мантуров рассказал о внедрении новых технологий и инструментах стимулирования диверсификации производства



Денис Мантуров. Источник: www.aex.ru Денис Мантуров. Источник: www.aex.ru

В ходе крупнейшей Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» Денис Мантуров рассказал каналу «Россия 24» о внедрении новых технологий и инструментах стимулирования диверсификации производства.

На сегодняшний день благодаря появлению современных технологий наблюдается тенденция к автоматизации производственных процессов во многих отраслях промышленности. Корреспондент «России 24» Артем Ямщиков поинтересовался у Министра, не приведет ли это к нивелированию ручного труда и, как следствие, к безработице. Денис Мантуров заверил собеседника, что российским промышленникам это не грозит, так как в стране есть потребность к расширению производств, а предприятия всегда нуждаются в высококвалифицированных кадрах.

"Это можно проиллюстрировать примером «Автоваза». Помните, все переживали из-за сокращений. Там работало 100 тысяч человек, а сейчас работает 40 тысяч. Куда делось 60 тысяч работников? Создаются новые производства, работают индустриальные парки, где востребованы их компетенции и труд", - пояснил Министр.

По словам главы Минпромторга России, современные технологии должны оптимизировать операционные, корпоративные и бизнес процессы, но не умалять значение человеческих ресурсов.

Денис Мантуров также показал корреспонденту телеканала ряд технологических новинок, представленных на «ИННОПРОМе», в числе которых беспилотный электрошатл, предназначенный для транспортировки людей на площадках предприятий, выставок, в индустриальных парках, где территория ограничена дорогами внутреннего пользования. Министр отметил, что в обозримом будущем эти автомобили могут появиться и на дорогах общего пользования: для этого необходимо провести работу по обновлению нормативной базы, касающейся транспортной инфраструктуры. Глава ведомства не обошел вниманием и двигатель V-12, разработанный для проекта «Кортеж». По его словам, он может быть использован в любом другом автомобиле, который будет поставляться на коммерческой основе.

На вопрос журналиста о том, какая помощь оказывается предприятиям ОПК для вывода их продукции на гражданский рынок, Денис Мантуров рассказал о новых программах Фонда развития промышленности.

«Мы создали несколько инструментов, в частности на базе ФРП. Программа предусматривает финансирование в пределах суммы до 700 млн рублей по проектам, с выдачей займа с льготным периодом возврата под 1% годовых в течении 3 лет, и далее по 5%» - рассказал Министр.