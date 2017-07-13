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Лавров: РФ не откажется от учений "Запад-2017"

14.07.2017 ТАСС 181 0
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Российско-белорусские учения пройдут с 14 по 20 сентября

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Россия не намерена в угоду западным странам отказываться от проведения совместных с Белоруссией учений "Запад-2017", которые запланированы на осень. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени К. Кербера.

"Будем проводить учения", - сказал министр, отвечая вопрос о том, не хочет ли Россия отказаться от учений для "укрепления доверия" с западными странами.

"Для того чтобы договариваться о масштабах учений, чтобы прорабатывать меры, которые позволят укреплять доверие, которые позволят снижать подозрения, нужно сотрудничать", - добавил глава МИД РФ.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Германия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO

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