Комитет Госдумы поддержал соглашение об объединенной группировке войск с Арменией
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Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 года
Источник: Sputnik
Согласно пояснительной записке, объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал в четверг ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Армения об объединенной группировке войск (сил). Вопрос предложено вынести на рассмотрение нижней палаты 14 июля.
Соглашением, подписанным в Москве 30 ноября 2016 года, определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки.
Согласно пояснительной записке, объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности. В группировку входят органы управления и войска (силы) вооруженных сил обеих сторон, а также другие войска и воинские формирования, "развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану".
Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и Министерство обороны Республики Армения. Они же определяют состав объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.
Основные задачи
"К основным задачам Объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе", - говорится в сопроводительных документах.
Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.
Укрепление роли ОДКБ
15 марта президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой объединенной группировки войск двух стран. Россия и Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, отмечалось тогда в заявлении.
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13.07.2017
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