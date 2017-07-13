Пентагон выступил против идеи создания космических войск США



Источник: Lucasfilm Источник: Lucasfilm

Американские депутаты продвигают идею создания нового рода войск – космического корпуса, которую они заложили в новый закон о полномочиях в области национальной обороны. Против выступают министр обороны и министр ВВС, однако Конгресс отверг их попытку заблокировать инициативу, отмечает портал Defense News.

Инициатива создания в США нового рода войск, специализирующегося на космосе, преодолела еще одну преграду, сообщает Defense News. В среду комитет по регламенту палаты представителей Конгресса отверг поправку, блокирующую инициативу.

Идею создания космического корпуса запустил подкомитет по стратегическим силам палаты представителей, в который входят и республиканцы, и демократы. Документально инициатива по созданию нового рода войск была заложена в проект закона о полномочиях в области национальной обороны на 2018 год, который уже был поддержан комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей.

Согласно документу, минобороны должно будет создать космический корпус к 1 января 2019 года. Он будет функционировать как отдельное ведомство, но структурно войдет в состав ВВС – по аналогии со статусом корпуса морской пехоты США в составе ВМС. Новый род войск будет отвечать за программы разработки и производства в области космоса и возглавляться собственным начальником штаба. В сферу ответственности корпуса также войдет формирование, подготовка и обеспечение снаряжением космических сил.

Против инициативы создания космического корпуса выступили ряд депутатов, а также министр обороны Джим Мэттис и министр ВВС Хизер Уилсон. По их мнению, создание нового рода войск вызовет рост бюрократии и ненужных расходов. Мэттис также указал, что этот шаг приведет к более узкому и "местническому" подходу к космическим операциям вместо комплексного, который применяется сейчас.

Противники идеи подготовили поправку к закону о полномочиях в области национальной обороны на 2018 год, предполагающую замену в тексте документа создания космического корпуса на изучение необходимости организации нового подразделения. Однако им не удалось добиться одобрения данной поправки.

Сторонники же инициативы указывают, что сейчас развитие космических программ в вооруженных силах сталкивается с серьезными трудностями, создание же отдельного космического корпуса позволит их преодолеть.

Они также указывают, что Россия и Китай уже провели подобные преобразования в своих ВС. Сопротивление же руководства ВВС они увязали с тем, что сейчас деньги на развитие космических программ идут военно-воздушным силам и они используют их зачастую для других своих нужд. В случае же создания нового рода войск эти средства будут направляться ему и командование ВВС не сможет ими распоряжаться.

Напомним, ранее в США озвучили планы по модернизации тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2 Spirit, чтобы приспособить его к выполнению операций в условиях ядерной войны.

Никита Коваленко