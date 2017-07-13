В сержанты со студенческой скамьи



Военнослужащие ВС РФ

Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков, архив Военнослужащие ВС РФИсточник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков, архив

Минобороны и Минобрнауки разработали новые форматы военного обучения для вузов

Минобороны совместно с Минобрнауки планирует ввести специальные военные курсы для студентов гражданских вузов без призыва их на военную службу. В отличие от традиционных военных кафедр по окончании курсов выпускники не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава (командира отделения, танка, боевой машины, зенитно-ракетного комплекса). После выпуска из вуза они смогут поступить на военную службу либо заключить контракт о зачислении в активный резерв (проект соответствующего федерального закона, подготовленный двумя ведомствами, есть у «Известий»).

К настоящему времени Минобороны совместно с Минобрнауки создало систему военной подготовки, которая дает возможность студентам в ходе обучения пройти подготовку по военно-учетным специальностям без призыва на армейскую службу. Эта система формирует военнообученный мобилизационный ресурс и позволяет выпускникам вузов непосредственно по окончании обучения приступить к профессиональной деятельности в армии.

Сейчас в одних и тех же гражданских вузах военная подготовка осуществляется в разных структурах. В учебных военных центрах готовят кадровых офицеров для военной службы по контракту, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) обучают офицеров запаса.

Законопроект содержит изменения в федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности», «О статусе военнослужащих» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Из действующего законодательства исключат понятия «военная кафедра» и «учебный военный центр». Заменить их предлагается единым термином «военный учебный центр».

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, планируется, что выпускники будут самостоятельно решать, что делать после окончания курсов. Либо поступать на военную службу по контракту на должность, предусмотренную военно-учетной специальностью, либо идти в активный резерв. В этом случае выпускник не будет постоянно проходить военную службу. Но в случае необходимости (начала боевых действий, стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.д.) его призовут из запаса. Чтобы резервисты не утратили навыки, их планируется несколько раз в год призывать на специальные сборы. За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать специальные денежные выплаты.

— Боеспособность вооруженных сил определяется не только наличием современного вооружения и техники, но и подготовленным личным составом, — заявил «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Руководство военного ведомства ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей ВС РФ. Одним из ключевых элементов является создание резерва. В настоящее время в военных округах развернуты специальные территориальные командования, а к мобилизационному развертыванию привлекаются гражданские органы. Резерв позволяет в случае необходимости быстро нарастить численность вооруженных сил и компенсировать нехватку личного состава в воинских частях. Но современные образцы вооружения и военной техники требуют подготовленного личного состава с соответствующим образованием.

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев приветствовал предлагаемые изменения.

— Сейчас в вузах есть военные кафедры, где готовят офицеров, но ситуации бывают разные. Многие ребята хотели бы связать свою судьбу с армией в разных ипостасях. Кто-то готов служить, а кто-то хочет заниматься научными разработками. Появляется новая опция, которая может быть интересна абитуриентам, — отметил Николай Кудрявцев.

В Минобрнауки не смогли оперативно прокомментировать законопроект.

Павел Панов

Алексей Рамм