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В сержанты со студенческой скамьи

14.07.2017 Известия.ru 136 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков, архив

Минобороны и Минобрнауки разработали новые форматы военного обучения для вузов

Минобороны совместно с Минобрнауки планирует ввести специальные военные курсы для студентов гражданских вузов без призыва их на военную службу. В отличие от традиционных военных кафедр по окончании курсов выпускники не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава (командира отделения, танка, боевой машины, зенитно-ракетного комплекса). После выпуска из вуза они смогут поступить на военную службу либо заключить контракт о зачислении в активный резерв (проект соответствующего федерального закона, подготовленный двумя ведомствами, есть у «Известий»).


К настоящему времени Минобороны совместно с Минобрнауки создало систему военной подготовки, которая дает возможность студентам в ходе обучения пройти подготовку по военно-учетным специальностям без призыва на армейскую службу. Эта система формирует военнообученный мобилизационный ресурс и позволяет выпускникам вузов непосредственно по окончании обучения приступить к профессиональной деятельности в армии.


Сейчас в одних и тех же гражданских вузах военная подготовка осуществляется в разных структурах. В учебных военных центрах готовят кадровых офицеров для военной службы по контракту, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) обучают офицеров запаса.


Законопроект содержит изменения в федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности», «О статусе военнослужащих» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Из действующего законодательства исключат понятия «военная кафедра» и «учебный военный центр». Заменить их предлагается единым термином «военный учебный центр».


Как рассказали «Известиям» в Минобороны, планируется, что выпускники будут самостоятельно решать, что делать после окончания курсов. Либо поступать на военную службу по контракту на должность, предусмотренную военно-учетной специальностью, либо идти в активный резерв. В этом случае выпускник не будет постоянно проходить военную службу. Но в случае необходимости (начала боевых действий, стихийных бедствий, техногенных катастроф и т.д.) его призовут из запаса. Чтобы резервисты не утратили навыки, их планируется несколько раз в год призывать на специальные сборы. За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать специальные денежные выплаты.


— Боеспособность вооруженных сил определяется не только наличием современного вооружения и техники, но и подготовленным личным составом, — заявил «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Руководство военного ведомства ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей ВС РФ. Одним из ключевых элементов является создание резерва. В настоящее время в военных округах развернуты специальные территориальные командования, а к мобилизационному развертыванию привлекаются гражданские органы. Резерв позволяет в случае необходимости быстро нарастить численность вооруженных сил и компенсировать нехватку личного состава в воинских частях. Но современные образцы вооружения и военной техники требуют подготовленного личного состава с соответствующим образованием.


Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев приветствовал предлагаемые изменения.


— Сейчас в вузах есть военные кафедры, где готовят офицеров, но ситуации бывают разные. Многие ребята хотели бы связать свою судьбу с армией в разных ипостасях. Кто-то готов служить, а кто-то хочет заниматься научными разработками. Появляется новая опция, которая может быть интересна абитуриентам, — отметил Николай Кудрявцев.


В Минобрнауки не смогли оперативно прокомментировать законопроект.


Павел Панов

Алексей Рамм
13.07.2017
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Россия
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Минoбороны РФ

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