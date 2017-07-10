ТВС-2-ДТС выполнил первый испытательный полет



Самолёт ТВС-2-ДТС

Источник: aviation21.ru Самолёт ТВС-2-ДТСИсточник: aviation21.ru

Москва. 10 июля. АвиаПорт - Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2-ДТС разработки и производства ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" ("СибНИА им. С. А. Чаплыгина") 10 июля осуществил первый испытательный полёт, сообщил "АвиаПорту" ведущий инженер СибНИА Сергей Иванцов.

"После нескольких пробежек и подлётов выполнили полёт продолжительностью 20 минут. Полет прошёл в штатном режиме", - отметил он.

Самолёт пилотировали командир экипажа директор СибНИА лётчик испытатель первого класса Владимир Барсук и второй пилот - лётчик испытатель первого класса Игорь Мосейкин.

После выполнения серии испытательных полётов самолёт осуществит перелёт в г. Жуковский, где будет представлен в статической экспозиции и примет участие в лётной программе на МАКС-2017. С.Иванцов уточнил, что планируется выполнить около 10 полётов для определения лётно-технических характеристик самолёта и настройки контрольно-записывающей аппаратуры, которая позволит снимать данные по нагрузке с различных элементов конструкции. Кроме того, перед показом на МАКС воздушное судно будет покрашено.

Как сообщалось ранее, воздушное судно по размерности является аналогом самолёта Ан-2. СибНИА рассчитывает через два года наладить в Новосибирской области серийное производство цельнокомпозитного самолёта и выпускать на начальном этапе 20 судов в год. Инвестиции в проект оцениваются в $35 млн.