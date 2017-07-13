Россия за 17 лет получила $65 миллиардов за экспорт самолетов и вертолетов
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рособоронэкспорт с 2000 года продал за рубеж 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов на сумму 65 миллиардов долларов, заявил журналистам в четверг гендиректор компании Александр Михеев.
"Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии Рособоронэкспорта. Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1,3 тысячи самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около 65 миллиардов долларов США", - сказал он.
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13.07.2017
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