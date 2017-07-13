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СМИ узнали о создании в Забайкалье вертолетного полка с новыми машинами Ми-28НМ

14.07.2017 Lenta.ru 141 0
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Ми-28НМ
Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016
Источник: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Забайкалье формируется новый вертолетный полк, который первым в России получит на вооружение модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ. Об этом пишут "Известия".

112-й отдельный вертолетный полк будет базироваться в районе Читы, его формируют на основе 439-й авиабазы армейской авиации. На данный момент полк вооружен вертолетами Ми-24, но сразу после завершения государственных испытаний новых Ми-28НМ они начнут поступать в 112-й полк.

Кроме того, в полку будут развернуты две эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Вертолет Ми-28НМ проходит летные испытания с осени 2016 года. Разработка вертолета началась в 2009 году. Главным отличием Ми-28НМ является наличие надвтулочной радиолокационной станции, установка которой предполагалась еще на исходном Ми-28Н во второй половине 2000-х годов, но из-за затянувшейся разработки радара эта возможность не была реализована. Испытания Ми-28НМ должны завершиться в 2017 году.

112-й транспортно-боевой вертолетный полк впервые был создан в январе 1968 года в Нерчинске. Первоначально полк использовал многоцелевые вертолеты Ми-4 и тяжелые транспортные Ми-6, в дальнейшем получил Ми-8, а с 1981 года — и Ми-24. Также в полку имелись вертолеты-постановщики помех Ми-10ПП.

С 1980 года группа из состава полка участвовала в войне в Афганистане, в 1986-м личный состав принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Полк участвовал в Первой чеченской кампании. Расформирован в 2010 году с передачей материальной части в 439-ю авиабазу.
13.07.2017
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-28Н
Ми-6
Ми-8
Ми-8АМТ

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