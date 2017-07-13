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Баку пригрозил сбивать «Искандеры» Армении «полученными не из России» ракетами

14.07.2017 Lenta.ru 144 0
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Искандер-Э
Самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016
Источник: ВКонтакте

Азербайджан обладает противоракетными системами, способными сбивать ракеты комплексов «Искандер», имеющихся у Армении. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.


«Я как министр обороны заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. (...) Мы как военные люди всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный!» — сказал глава военного ведомства Азербайджана.


Единственное средство, которое способно поражать тактические баллистические ракеты и которым официально располагает Азербайджан, — это российская зенитная ракетная система С-300ПМУ-2 «Фаворит». Как писали в июне 2013 года «Ведомости», два дивизиона этой системы были переданы Баку из России по контракту 2010 года.


С-300ПМУ-2, согласно техническому паспорту, могут сбивать баллистические цели со скоростями до 2,8 километра в секунду на дальности до 40 километров. Скорость ракет «Искандера» на конечном участке траектории, по данным открытых источников, укладывается в этот диапазон. Однако «Искандер» использует так называемые квазибаллистические (управляемые на всей протяженности траектории) ракеты, что осложняет перехват.


Предположительно, ограниченными способностями по атаке тактических баллистических ракет может обладать израильский ЗРК средней дальности Barak 8, полученный Азербайджаном по контракту 2012 года. Однако его ракеты существенно уступают по характеристикам ракетам 48Н6 российской С-300ПМУ-2.


Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении. Зимой 2016-2017 годов ряд официальных лиц Армении, включая президента Сержа Саргсяна, официально подтвердили наличие комплекса у военных республики.
13.07.2017
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Страны
Азербайджан
Армения
Израиль
Россия
Продукция
Barak-8
Искандер
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Компании
Минoбороны РФ

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