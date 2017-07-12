NASA опубликовало первые фото Большого красного пятна Юпитера
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Зонд Juno
Источник: © AP Photo/Richard Vogel
Кадры были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno, летевшей до планеты пять лет
ТАСС, 12 июля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приступило в среду к публикации первых снимков загадочного Большого красного пятна Юпитера. Уникальные кадры были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno, летевшей до самой большой и древней планеты Солнечной системы пять лет.
Американский аппарат еще 10 июля пролетел над гигантским атмосферным вихрем, который существует, предположительно, уже более 350 лет. В среду ученые NASA начали публиковать необработанные фотографии этого явления и призвали пользователей интернета помочь в обработке снимков. "Мы призываем вас скачивать снимки, самостоятельно их обрабатывать и присылать нам", - говорится в сообщении на сайте NASA. Исследователям нужна помощь в обрезке и цветовой реконструкции изображений
Первые снимки Юпитера станция передала в июле минувшего года. Фотокамера высокой разрешающей способности, которой оснащен зонд Juno, благополучно пережила пятилетнее путешествие к Юпитеру и выход на орбиту этой планеты. Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути этот космический странник пролетел 2,8 млрд км, установив рекорд дальности полета в космическом пространстве при работе на солнечных батареях
Станция должна совершить вокруг Юпитера 37 витков. Задача Juno - собрать и передать на Землю сведения о структуре, атмосфере и магнитосфере этой планеты. Ученые хотят, в частности, проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра и уверены, что в любом случае получат уникальные данные, которые помогут лучше понять процессы формирования различных небесных тел не только в Солнечной системе, но и во всей Вселенной.
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12.07.2017
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