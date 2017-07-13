Минобороны Индии одобрило проведение модернизации парка БМП-2/2K
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ЦАМТО, 13 июля. Министерство обороны Индии одобрило выделение 24 млрд. рупий (371 млн. долл.) на проведение модернизации 693 боевых машин пехоты БМП-2/2K "Саратх" Сухопутных войск страны к стандарту БМП-2M.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, детали проекта пока не раскрываются, однако известно, что модернизация включает оборудование произведенных по лицензии БМП усовершенствованными тепловизионными прицелами для ведения боевых действий ночью и современными интегрированными системами управления огнем.
Совет по оборонным закупкам (DAC) 8 июля выбрал для реализации программы модернизации государственные компании Bharat Electronics Limited (BEL) и Ordnance Factory Board (OFB).
Справочно:
Предприятие OFB в Медаке произвело по лицензии около 1250 БМП-2/2K в период с 1987 по 2007 гг. Все они требуют модернизации.
Источники издания в промышленности заявили, что отдав предпочтение OFB и BEL, Министерство обороны нарушило Процедуру приобретения продукции оборонного назначения (Defence Procurement Procedure – DPP-2016), которая требует заключать подобные соглашения на конкурсной основе.
По информации представителей СВ, контракт на модернизацию БМП-2/2К был отдан двум государственным компаниям "волевым решением" без испытаний заказчика и проверки разработанной OFB/BEL системы управления огнем, а только по результатам демонстрации возможностей. Проверка на ремонтопригодность, оценка качества работ и испытания на электромагнитную совместимость не проводились. В качестве причины данного шага приводится довод о наличии у компаний опыта реализации подобных проектов в прошлом. Следует также учитывать, что программа не может начаться уже около 7 лет и СВ хотели бы завершить модернизацию в течение следующих 2-3 лет.
По заявлению ряда индийских специалистов, под давлением командования СВ, которое стремится провести модернизацию в возможно короткий срок, Министерство обороны игнорировало предложения нескольких частных индийских компаний, которые разработали свои технологии для модернизации БМП-2. Многие из частных потенциальных подрядчиков участвуют в затянувшейся процедуре приобретения многоцелевой перспективной боевой машины пехоты FICV (Future Infantry Combat Vehicles) и рассчитывали провести проверку новых технологий в рамках проекта модернизации БМП-2/2K.
Командование Сухопутных войск и Министерство обороны пока официально не комментируют принятое решение.
Одновременно на заседании DAC было одобрено выделение 4 млрд. рупий на производство на мощностях OFB в Медаке машин управления огнем для артиллерийских частей. Размещенные на гусеничном шасси и оборудованные современными системами связи и компьютерными системами управления огнем машины позволят вести более точную стрельбу.
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13.07.2017
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