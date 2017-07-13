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В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущен на воду новый рейдовый буксир проекта 04690

14.07.2017 ЦАМТО 154 0
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Буксир проекта 04690
12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690
Источник: Пелла

ЦАМТО, 13 июля. В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии "Пелла" 12 июля состоялась торжественная церемония спуска на воду нового рейдового буксира проекта 04690, построенного для ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В церемонии приняли участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ России капитан 1 ранга Анзор Дандамаев, главный инспектор службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации капитан 2 ранга Андрей Костенко, председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан 1 ранга Алексей Потешкин, руководство и работники завода. Освятил буксир отец Николай – служитель церкви Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира.

Планируется, что после прохождения всех необходимых испытаний буксир будет передан ВМФ России и введен в состав Северного флота.

Судно предназначено для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других работ.

Основные технические параметры: длина – 20,4 м, ширина – 8,5 м, осадка – 2,5 м, ледопроходимость – 0,6 м. Буксир развивает скорость более 10 узлов.

Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производительностью до 100 м3/час и системой водяных завес.
13.07.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
СФ

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