Китай завершает строительство первой военной базы за рубежом



Учения Народно-освободительной армии Китая под Шицзячжуаном (провинция Хэбэй), май 2015 года

Источник: Xinhua / Global Look Учения Народно-освободительной армии Китая под Шицзячжуаном (провинция Хэбэй), май 2015 годаИсточник: Xinhua / Global Look

ЦАМТО, 13 июля. Группа кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправилась к берегам Джибути, где завершается строительство базы материально-технического обеспечения ВМС НОАК.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на власти КНР. Этот объект станет первой военной базой Китая, расположенной за пределами страны.

Подчеркивается, что строительство находится на завершающей стадии, а база будет использоваться ВМС НОАК для проведения различных миссий в Африке и Западной Азии, включая миротворческие операции, доставку гуманитарной помощи и борьбу с пиратством.

Таким образом, как отмечает "РИА Новости", вооруженные силы КНР (вслед за Россией, построившей фактически с нуля авиабазу Хмеймим в Сирии) всерьез и надолго готовятся обеспечить свое военное присутствие в дальнем зарубежье. Глобальные амбиции КНР отмечали многие аналитики, наблюдавшие за развитием китайского флота, упор в котором с недавних пор был сделан на строительстве десантных и транспортных кораблей для экспедиционных операций. Не исключено, что база в Джибути станет первым, но далеко не последним форпостом НОАК за рубежом, отмечает агентство.

"Географическую важность Джибути понимают во всем мире, – заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко. – В этой стране есть военные базы США, Германии, Италии, Испании. По сути, Джибути живет за счет сдачи в аренду своего побережья. Китай за последние 20 лет активно инвестирует в африканские страны и рассматривает этот регион как главный источник для своего дальнейшего промышленного и экономического развития. Военная база в Джибути нужна КНР, чтобы обезопасить свои интересы. Надо помнить, что в Аденском заливе до сих пор остро стоит проблема пиратства. Нападениям подвергались и китайские корабли. Ну и, наконец, постоянное военное присутствие Поднебесной в Африке позволит ей оказывать большое влияние на страны, представляющие для КНР экономический интерес. К этому Китай подходит разнопланово: у них даже есть свой специальный телеканал, ведущий вещание на африканские государства".