Рогозин о видеоролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В странах НАТО окончательно обнаглели, прославляя "лесных братьев", считает российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", - написал Рогозин в Twitter.

Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью в странах Прибалтики, многие воевали в рядах местных батальонов СС.

В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала ролик. Дипломат выразила надежду, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".