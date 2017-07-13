Рогозин о видеоролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В странах НАТО окончательно обнаглели, прославляя "лесных братьев", считает российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", - написал Рогозин в Twitter.
Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO
- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.
Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью в странах Прибалтики, многие воевали в рядах местных батальонов СС.
В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала ролик. Дипломат выразила надежду, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".
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13.07.2017
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