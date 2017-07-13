Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин о видеоролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели

14.07.2017 РИА Новости 152 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В странах НАТО окончательно обнаглели, прославляя "лесных братьев", считает российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", - написал Рогозин в Twitter.

Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью в странах Прибалтики, многие воевали в рядах местных батальонов СС.

В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала ролик. Дипломат выразила надежду, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.07 06:39
  • 1
В ВВО более 250 женщин-военнослужащих прошли "обкатку" танками в этом году
  • 14.07 06:33
  • 1
На учениях под Хабаровском спецназ воспользовался "Терминатором"
  • 14.07 06:18
  • 1
Около 140 тысяч российских школьников вступили в движение "Юнармия"
  • 14.07 03:51
  • 292
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 03:37
  • 5189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.07 02:36
  • 1
Мотострелки ЦВО под Самарой получили по Гособоронзаказу новые "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами
  • 14.07 00:43
  • 68
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 14.07 00:16
  • 111
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 23:41
  • 28
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 22:43
  • 48
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 13.07 21:48
  • 4
Зонд Juno начал передачу данных о Большом красном пятне Юпитера
  • 13.07 21:19
  • 16084
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 20:43
  • 39
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 20:28
  • 3
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 19:42
  • 2
Зеленодольский завод построит скоростные суда для ОАЭ
другие обсуждаемые темы