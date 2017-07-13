В Италии заложили новый универсальный десантный корабль
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Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri)
Источник: Fincantieri
В Кастелламмаре-ди-Стабия на итальянской верфи Fincantieri заложили новый универсальный десантный корабль (УДК) «Триесте». Об этом сообщает Army Recognition.
Он будет введен в эксплуатацию в 2022 году, сменив легкий авианосец «Джузеппе Гарибальди», построенный в начале 1980-х. Строительство корабля начато в соответствии с документом, который был подписан представителями правительства в мае 2015 года.
Макет корабля был представлен на выставке LIMA-2017 в марте 2017 года.
О заказе такого корабля у компаний Fincantieri и Finmeccanica сообщалось в июле 2015 года. В рамках программы стоимостью 5,4 миллиарда евро итальянский флот должен получить новое корабельное соединение в составе десантного вертолетоносца, корабля поддержки и шести многоцелевых патрульных кораблей (опцион подразумевает поставку еще четырех).
Десантный вертолетоносец длиной около 200 метров будет оснащаться комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой, обеспечивающей скорость хода до 25 узлов. Экипаж корабля должен насчитывать около 300 человек, а с учетом личного состава авиакрыла и десантных подразделений — более тысячи человек.
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13.07.2017
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