Более тысячи сотрудников Росгвардии обеспечат охрану на "МАКС-2017"



Авиасалон МАКС-2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Авиасалон МАКС-2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более тысячи сотрудников Росгвардии будут обеспечивать безопасность на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017", сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Салон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля.

"Безопасность участников и гостей мероприятия вместе с органами внутренних дел будут обеспечивать более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Помимо этого, военные будут следить за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране, также сотрудники Росгвардии обеспечат охрану объектов транспортной инфраструктуры.

В настоящее время осуществляется всесторонняя подготовка сил и средств Росгвардии, привлекаемых к выполнению предстоящих задач по охране общественного порядка и общественной безопасности.