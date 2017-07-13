Более тысячи сотрудников Росгвардии обеспечат охрану на "МАКС-2017"
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Авиасалон МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более тысячи сотрудников Росгвардии будут обеспечивать безопасность на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017", сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
Салон МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля.
"Безопасность участников и гостей мероприятия вместе с органами внутренних дел будут обеспечивать более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.
Помимо этого, военные будут следить за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране, также сотрудники Росгвардии обеспечат охрану объектов транспортной инфраструктуры.
В настоящее время осуществляется всесторонняя подготовка сил и средств Росгвардии, привлекаемых к выполнению предстоящих задач по охране общественного порядка и общественной безопасности.
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13.07.2017
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