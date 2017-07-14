В ВВО более 250 женщин-военнослужащих прошли "обкатку" танками в этом году



Танки Т-80У (слева) и Т-90. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Танки Т-80У (слева) и Т-90. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Более 250 женщин-военнослужащих с начала этого года прошли курс интенсивной подготовки, в том числе "обкатку" танками, в Хабаровском и Забайкальском краях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в четверг.

В программу интенсивной подготовки входит "обкатка" танками - это один из элементов военно-профессиональной подготовки, когда военнослужащий, преодолев страх, должен лечь между гусеницами танка и, пропустив машину над собой, метнуть в нее гранату.

"С начала текущего года свыше 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках ВВО, прошли курс интенсивной подготовки в учебных центрах округа в Хабаровском и Забайкальском краях. В настоящее время курсы проходят 50 женщин-контрактниц. Кроме общевойсковой подготовки и ряда нормативов, женщины проходят наиболее сложные даже для мужчин упражнения, огненно-штурмовую полосу, "обкатку" боевыми машинами и выполняют многокилометровый марш-бросок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешной сдачи выпускных экзаменов они отправятся для прохождения службы в соединения и воинские части округа.