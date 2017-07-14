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В ВВО более 250 женщин-военнослужащих прошли "обкатку" танками в этом году

14.07.2017 РИА Новости 147 1
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Т-80У (слева) и Т-90
Танки Т-80У (слева) и Т-90. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Более 250 женщин-военнослужащих с начала этого года прошли курс интенсивной подготовки, в том числе "обкатку" танками, в Хабаровском и Забайкальском краях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в четверг.

В программу интенсивной подготовки входит "обкатка" танками - это один из элементов военно-профессиональной подготовки, когда военнослужащий, преодолев страх, должен лечь между гусеницами танка и, пропустив машину над собой, метнуть в нее гранату.

"С начала текущего года свыше 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках ВВО, прошли курс интенсивной подготовки в учебных центрах округа в Хабаровском и Забайкальском краях. В настоящее время курсы проходят 50 женщин-контрактниц. Кроме общевойсковой подготовки и ряда нормативов, женщины проходят наиболее сложные даже для мужчин упражнения, огненно-штурмовую полосу, "обкатку" боевыми машинами и выполняют многокилометровый марш-бросок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешной сдачи выпускных экзаменов они отправятся для прохождения службы в соединения и воинские части округа.
13.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Компании
Минoбороны РФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13045
№1
14.07.2017 06:39
Ну вот им это надо? Зачем штабным барышням, например, проводить по трое суток в залитых дождем траншеях и спать на голой земле? Я просто ни из воздуха эти примеры беру, а из реальной жизни. Я все понимаю, типа отмести тех, кто психологически не готов к тяготам службы и т.п. Но этим бабам ещё детей рожать, а они студят почки ещё не приступив к службе. Они ни снайпера, ни разведчики, зачем их так дрочить? Вот для таких пафосных новостей?
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