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Зеленодольский завод построит скоростные суда для ОАЭ

13.07.2017 RNS 314 0
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Зеленодольский завод им. А.М.Горького
Открытое акционерное общество "Зеленодольский завод им. А.М.Горького"

На Зеленодольском заводе имени А. М. Горького (входит в АО "Холдинговая компания "Ак Барс"") 13 июля заложат два скоростных пассажирских судна проекта А145Е для заказчика в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Скоростные комфортабельные пассажирские суда проекта А145 предназначены для перевозок до 150 пассажиров с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние до 400 миль без дозаправки", — говорится в сообщении.

По данным завода, суда имеют современный дизайн экстерьера и интерьера и отвечают последним требованиям комфортности и безопасности перевозок. "По параметрам шума и вибрации, параметрам перегрузок, воздействующих на человека, соответствует всем установленным международным требованиям и стандартам. Отсутствие качки, обусловленное работой управляемых интерцепторов, позволяет лицам, страдающим "морской болезнью", легко переносить морское путешествие", — говорится в сообщении.

Контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов проекта А145Е между Зеленодольским заводом имени А. М. Горького и заказчиком в ОАЭ был подписан в 2017 году в рамках IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017".

Строительство судов проекта А145 на заводе ведется с 2010 года. На сегодняшний день уже два скоростных пассажирских судна успешно зарекомендовали себя в Ямало-Ненецком автономном округе, где эксплуатируются с 2012 года.
12.07.2017
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принадлежат RNS
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