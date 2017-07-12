Два американских самолета P-8 Poseidon впервые прибыли на Украину
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Базовый патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США
Источник: US Navy
Два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon впервые прибыли в Одессу для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017, сообщает пресс-служба генштаба ВС Украины в Facebook в среду.
В Одессе проходят международные военно-морские учения Sea Breeze в духе программы "Партнерство ради мира" и в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.
"Одиннадцатого июля в город для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и Украину. Во всех предыдущих учениях Sea Breeze принимали участие базовые патрульные P-3 Orion, которые недавно стали снимать с вооружения и заменять "Посейдонами", - говорится в сообщении в Facebook.
Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. Ранее сообщалось, что со стороны США в Sea Breeze участвуют два оснащенных противоракетной системой Aegis боевых корабля - крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу; четыре самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon; мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. В общей сложности — около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.
В целом, по данным минобороны Украины, в украино-американских учениях Sea Breeze-2017, стартовавших в понедельник на юге Украины, задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тыс человек личного состава.
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12.07.2017
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