В 2016 году Ботсвана вошла в топ-10 покупателей французского оружия за счет закупки систем ПВО
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Как пишет Michel Cabirol в статье "Armement: mais qu'a vendu la France au Botswana en 2016 ?", опубликованной французской газетой "La Tribune", по итогам 2016 года Ботсвана вошла в десятку крупнейших покупателей французского оружия за счет подписания контракта стоимостью 304,2 млн евро с европейским ракетным концерном MBDA.
Зенитный ракетный комплекс MBDA VL-MICA (c) MBDA
По информации от источников издания, MBDA удалось заключить с Ботсваной контракт на поставку переносных ЗРК Mistral и ЗРК малой дальности VL-MICA. Это оборонительное оружие. К тому же парламент страны проголосовал за одобрение этой сделки. В прошлом году армия Ботсваны получила вертолет Eurocopter AS332 Super Puma из наличия испанских ВВС, а также 14 французских ПТРК. Всего же объем поставок французского оружия в эту страну в прошлом году составил 8,5 млн евро (по сравнению с 2,1 млн евро в 2015 году).
Вооруженные силы Ботсваны также интересуются приобретением шведского истребителя Saab Gripen (в количестве от восьми до двенадцати единиц) для замены своих устаревших истребителей Northrop CF-5A/D. Со шведским производителем ведутся переговоры, при этом не исключается и закупка боевых самолетов в России или Китае. Со своей стороны, в 2016 году Франция выдала 15 экспортных лицензий на поставку в Ботсвану оружия на общую сумму 567 млн евро.
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12.07.2017
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