ФГУП "ЦАГИ" покажет гостям МАКС-2017 свои перспективные разработки



Модель сверхзвукового делового/пассажирского самолета

Источник: tsagi.ru Модель сверхзвукового делового/пассажирского самолетаИсточник: tsagi.ru

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского") станет участником XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который состоится с 18 по 23 июля на территории аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский). В совместной экспозиции организаций-участников НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" институт представит прототипы летательных аппаратов будущего.

Посетители авиасалона получат возможность рассмотреть модель высокоскоростного гражданского самолета, макет сверхзвукового делового/пассажирского самолета (СДС/СПС) и макет тяжелого транспортного самолета интегральной схемы (ТТС-ИС).

Модель высокоскоростного гражданского самолета Источник: tsagi.ru

Модель высокоскоростного гражданского самолета, созданная специалистами института в рамках международного проекта HEXAFLY-INT, даст гостям экспозиции представление о перспективной разработке в области пассажирской авиации будущего. Это прототип летательного аппарата нестандартной конфигурации, который, как ожидается, сможет совершать межконтинентальные перелеты в разы быстрее современных авиалайнеров, развивая скорость до 8000 км/ч. Предполагается, что он будет летать на водородном топливе.

СДС/СПС представляет новое поколение сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров. Специалисты рассчитывают, что трансатлантические перелеты воздушное судно сможет осуществлять с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояния до 8600 км, а его салон сделают трансформируемым — из 80- в 20-местный VIP-класса. При этом СДС/СПС удовлетворит всем перспективным требованиям по уровню шума и выбросам в атмосферу.

Модель тяжелого транспортного самолета интегральной схемы Источник: tsagi.ru

Помимо достижений в области пассажирской авиации, посетители МАКС-2017 смогут ознакомиться с перспективным проектом ЦАГИ в области грузового транспорта. ТТС-ИС, макет которого можно будет увидеть среди экспонатов института, — самолет уникальной грузоподъемности, предназначенный для перевозки различных грузов общей массой до 500 т со скоростью 500 км/ч на расстояния более 6000 км. ТТС-ИС будет базироваться на аэродромах класса А и осуществлять крейсерский полет на малой высоте при благоприятном влиянии экранного эффекта. Этот летательный аппарат обеспечит преимущество по скорости доставки в сравнении с морскими контейнерными перевозками, при более низкой стоимости перевозки относительно традиционного авиационного транспорта. Топливом для него станет сжиженный природный газ.

"Участие в МАКС-2017 — возможность для российских аэрокосмических предприятий продемонстрировать свои передовые достижения, показать конкурентоспособность отечественной науки и промышленности, обсудить с российскими и зарубежными партнерами совместные проекты. ЦАГИ активно налаживает связи и „сверяет часы“ с мировыми лидерами в области авиационных исследований, поэтому авиасалоны, такие как МАКС, — незаменимые площадки для общения. В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 у нас запланирована насыщенная деловая программа, встречи с коллегами из России, Европы, Азии и Африки. Нам важно укрепить имидж ЦАГИ как центра авиационной науки мирового значения", — отметил генеральный директор ФГУП "ЦАГИ" Сергей Чернышев.