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ФГУП "ЦАГИ" покажет гостям МАКС-2017 свои перспективные разработки

13.07.2017 ФГУП «ЦАГИ» 640 0
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Модель сверхзвукового делового/пассажирского самолета
Источник: tsagi.ru

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского") станет участником XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который состоится с 18 по 23 июля на территории аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский). В совместной экспозиции организаций-участников НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" институт представит прототипы летательных аппаратов будущего.

Посетители авиасалона получат возможность рассмотреть модель высокоскоростного гражданского самолета, макет сверхзвукового делового/пассажирского самолета (СДС/СПС) и макет тяжелого транспортного самолета интегральной схемы (ТТС-ИС).


Модель высокоскоростного гражданского самолета
Источник: tsagi.ru

Модель высокоскоростного гражданского самолета, созданная специалистами института в рамках международного проекта HEXAFLY-INT, даст гостям экспозиции представление о перспективной разработке в области пассажирской авиации будущего. Это прототип летательного аппарата нестандартной конфигурации, который, как ожидается, сможет совершать межконтинентальные перелеты в разы быстрее современных авиалайнеров, развивая скорость до 8000 км/ч. Предполагается, что он будет летать на водородном топливе.

СДС/СПС представляет новое поколение сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров. Специалисты рассчитывают, что трансатлантические перелеты воздушное судно сможет осуществлять с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояния до 8600 км, а его салон сделают трансформируемым — из 80- в 20-местный VIP-класса. При этом СДС/СПС удовлетворит всем перспективным требованиям по уровню шума и выбросам в атмосферу.


Модель тяжелого транспортного самолета интегральной схемы
Источник: tsagi.ru

Помимо достижений в области пассажирской авиации, посетители МАКС-2017 смогут ознакомиться с перспективным проектом ЦАГИ в области грузового транспорта. ТТС-ИС, макет которого можно будет увидеть среди экспонатов института, — самолет уникальной грузоподъемности, предназначенный для перевозки различных грузов общей массой до 500 т со скоростью 500 км/ч на расстояния более 6000 км. ТТС-ИС будет базироваться на аэродромах класса А и осуществлять крейсерский полет на малой высоте при благоприятном влиянии экранного эффекта. Этот летательный аппарат обеспечит преимущество по скорости доставки в сравнении с морскими контейнерными перевозками, при более низкой стоимости перевозки относительно традиционного авиационного транспорта. Топливом для него станет сжиженный природный газ.

"Участие в МАКС-2017 — возможность для российских аэрокосмических предприятий продемонстрировать свои передовые достижения, показать конкурентоспособность отечественной науки и промышленности, обсудить с российскими и зарубежными партнерами совместные проекты. ЦАГИ активно налаживает связи и „сверяет часы“ с мировыми лидерами в области авиационных исследований, поэтому авиасалоны, такие как МАКС, — незаменимые площадки для общения. В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 у нас запланирована насыщенная деловая программа, встречи с коллегами из России, Европы, Азии и Африки. Нам важно укрепить имидж ЦАГИ как центра авиационной науки мирового значения", — отметил генеральный директор ФГУП "ЦАГИ" Сергей Чернышев.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ФГУП «ЦАГИ»
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Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
ЦАГИ

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