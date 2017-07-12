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ВЭБ ожидает торможения роста в оборонной промышленности из-за сокращения гособоронзаказа

13.07.2017 ТАСС 400 0
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Андрей Клепач
Андрей Клепач
Источник: ИТАР-ТАСС

Зампредправления ВЭБ Андрей Клепач отметил, что сокращение гособоронзаказа вызвано плановым снижением темпов технического перевооружения российских вооруженных сил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. ВЭБ ожидает торможения роста в оборонной промышленности из-за сокращения государственного оборонного заказа, но пока сохраняет прогноз роста промышленного производства на уровне 1,5%, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ и главный экономист банка Андрей Клепач.

"Динамика противоречивая. Есть сегменты, которые растут или начнут расти во втором полугодии. Если говорить об оборонке, я думаю, что она наоборот существенно тормознется. Сейчас у нас прогноз 1,5% роста, мы его уточним к концу июля", - сказал Клепач на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

По его словам, торможение происходит из-за того, что "гособоронзаказ сокращается, и быстро его компенсировать за счет экспорта и гражданской продукции невозможно".

Сокращение гособоронзаказа вызвано плановым снижением темпов технического перевооружения российских вооруженных сил. На этом фоне правительство стимулирует переход оборонных предприятий на выпуск продукции гражданского назначения.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что министерство сохранит консервативный прогноз по росту в промышленности из-за неопределенной ситуации в металлургии, где пока не наблюдается признаков восстановления.

Клепач заявил, что прогноз ВЭБ по росту зависит в большей степени от темпов восстановления в транспортном железнодорожном машиностроении, где он ожидает рост во второй половине года.

По его мнению, фармацевтика, производство медицинской техники, приборостроение также могут стать новыми драйверами промышленного роста.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина

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