ВЭБ ожидает торможения роста в оборонной промышленности из-за сокращения гособоронзаказа



Андрей Клепач

Источник: ИТАР-ТАСС Андрей КлепачИсточник: ИТАР-ТАСС

Зампредправления ВЭБ Андрей Клепач отметил, что сокращение гособоронзаказа вызвано плановым снижением темпов технического перевооружения российских вооруженных сил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. ВЭБ ожидает торможения роста в оборонной промышленности из-за сокращения государственного оборонного заказа, но пока сохраняет прогноз роста промышленного производства на уровне 1,5%, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ и главный экономист банка Андрей Клепач.

"Динамика противоречивая. Есть сегменты, которые растут или начнут расти во втором полугодии. Если говорить об оборонке, я думаю, что она наоборот существенно тормознется. Сейчас у нас прогноз 1,5% роста, мы его уточним к концу июля", - сказал Клепач на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

По его словам, торможение происходит из-за того, что "гособоронзаказ сокращается, и быстро его компенсировать за счет экспорта и гражданской продукции невозможно".

Сокращение гособоронзаказа вызвано плановым снижением темпов технического перевооружения российских вооруженных сил. На этом фоне правительство стимулирует переход оборонных предприятий на выпуск продукции гражданского назначения.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что министерство сохранит консервативный прогноз по росту в промышленности из-за неопределенной ситуации в металлургии, где пока не наблюдается признаков восстановления.

Клепач заявил, что прогноз ВЭБ по росту зависит в большей степени от темпов восстановления в транспортном железнодорожном машиностроении, где он ожидает рост во второй половине года.

По его мнению, фармацевтика, производство медицинской техники, приборостроение также могут стать новыми драйверами промышленного роста.