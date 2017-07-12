Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Самарские мотострелки получили 30 "Патриотов", способных нести ракетные комплексы

13.07.2017 ТАСС 616 0
0
Понравилась новость?
 +2
Автомобили УАЗ-3163-103
Автомобили УАЗ-3163-103 "Патриот"
Источник: www.vestnik-rm.ru

Пикапы способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Пикапы УАЗ "Патриот", которые могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду под Самарой. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Жидко.

"В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ "Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение", - сказал он.

Автомобили могут нести противотанковые ракетные комплексы, которые способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км.

Мотострелковая бригада, сформированная в конце прошлого года в Самарской области, для маневренности и мобильности вооружена только колесной техникой. В этом году в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, больше 10 реактивных систем залпового огня "Град", около 20 унифицированных командно-штабных машин, более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 15:01
  • 4
Сдача строящихся атомных ледоколов проекта 22220 перенесена
  • 13.07 14:42
  • 102
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 14:32
  • 4
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 13.07 14:32
  • 1
СТАН усиливает работу в области стратегичеcких проектов
  • 13.07 13:36
  • 36
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 13:06
  • 1
Стоимость корветов, строящихся на Северной верфи
  • 13.07 12:31
  • 5180
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.07 11:52
  • 24
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 11:43
  • 62
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 13.07 09:44
  • 8
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 13.07 07:13
  • 2
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 06:30
  • 1
НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх
  • 13.07 03:54
  • 20
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 13.07 03:53
  • 291
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 03:47
  • 1
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
другие обсуждаемые темы