

Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.

"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах Черноморского флота в Крыму и в Черном море.