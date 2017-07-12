В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота
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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.
"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах Черноморского флота в Крыму и в Черном море.
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12.07.2017
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