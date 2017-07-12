Безэкипажный катер "Искатель" на испытаниях в Кронштадте
|
|
Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ) на испытаниях в Кронштадте, июль 2017 года
Источник: Gogs / forums.airbase.ru
Опубликованные на веб-ресурсе forums.airbase.ru сделанные в Кронштадте фотографии проходящего испытания опытного образца роботизированного многофункционального безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ). Катер предлагается в качестве отечественной платформы для безэкипажного комплекса противоминной обороны вместо безэкипажных катеров Inspector Mk 2 французской компании ECA Group.
Как уже сообщал наш блог, опытный образец безэкипажного катера "Искатель" прошел первые морские испытания в 2016 году и демонстрировался на проходившем в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года восьмом Международном военно-морском салоне МВМС-2017. Катер "Искатель" имеет меньшие размерения, чем ЕСА Inspector Mk 2 - полное водоизмещение "Искателя" 5,4 тонны, длина 8,4 м, ширина 3 м, высота 3,4 м. Масса полезной нагрузки 500-600 кг. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 220 л.с, скорость полного хода 25 уз. Автономность до 7 суток.
Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту предусматривается возможность установки дополнительного гидролокационного оборудования. Корпус катера был создан фирмой "Нептун", радиолинии связи разработана в рыбинском рыбинское КБ "Луч", непосредственно в НПП АМЭ занимались созданием электронной аппаратуры и комплексированием системы в целом.
|Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ) на испытаниях в Кронштадте, июль 2017 года
|Источник: Gogs / forums.airbase.ru
|
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.07.2015 «Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
03.07.2015 Корабли-трансформеры и смертельный «Криптон»: новинки Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
11.07.2017 Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк "Патриот"
10.07.2017 Блеск и нищета петербургского салона
10.07.2017 Флоту стало тесно
07.07.2017 22350. Переход из одной весовой категории в другую?
05.07.2017 В Главном командовании ВМФ России подведены итоги участия флота в салоне МВМС-2017
05.07.2017 "Известия": МВМС разделят: во Владивостоке будет проводиться собственная версия салона