Безэкипажный катер "Искатель" на испытаниях в Кронштадте



Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ) на испытаниях в Кронштадте, июль 2017 года

Источник: Gogs / forums.airbase.ru Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ) на испытаниях в Кронштадте, июль 2017 годаИсточник: Gogs / forums.airbase.ru

Опубликованные на веб-ресурсе forums.airbase.ru сделанные в Кронштадте фотографии проходящего испытания опытного образца роботизированного многофункционального безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ). Катер предлагается в качестве отечественной платформы для безэкипажного комплекса противоминной обороны вместо безэкипажных катеров Inspector Mk 2 французской компании ECA Group.

Как уже сообщал наш блог, опытный образец безэкипажного катера "Искатель" прошел первые морские испытания в 2016 году и демонстрировался на проходившем в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года восьмом Международном военно-морском салоне МВМС-2017. Катер "Искатель" имеет меньшие размерения, чем ЕСА Inspector Mk 2 - полное водоизмещение "Искателя" 5,4 тонны, длина 8,4 м, ширина 3 м, высота 3,4 м. Масса полезной нагрузки 500-600 кг. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 220 л.с, скорость полного хода 25 уз. Автономность до 7 суток.

Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту предусматривается возможность установки дополнительного гидролокационного оборудования. Корпус катера был создан фирмой "Нептун", радиолинии связи разработана в рыбинском рыбинское КБ "Луч", непосредственно в НПП АМЭ занимались созданием электронной аппаратуры и комплексированием системы в целом.