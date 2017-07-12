Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Безэкипажный катер "Искатель" на испытаниях в Кронштадте

13.07.2017 bmpd.livejournal.com 315 0
0
Понравилась новость?
 +1
Искатель
Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ) на испытаниях в Кронштадте, июль 2017 года
Источник: Gogs / forums.airbase.ru

Опубликованные на веб-ресурсе forums.airbase.ru сделанные в Кронштадте фотографии проходящего испытания опытного образца роботизированного многофункционального безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ). Катер предлагается в качестве отечественной платформы для безэкипажного комплекса противоминной обороны вместо безэкипажных катеров Inspector Mk 2 французской компании ECA Group.

Как уже сообщал наш блог, опытный образец безэкипажного катера "Искатель" прошел первые морские испытания в 2016 году и демонстрировался на проходившем в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года восьмом Международном военно-морском салоне МВМС-2017. Катер "Искатель" имеет меньшие размерения, чем ЕСА Inspector Mk 2 - полное водоизмещение "Искателя" 5,4 тонны, длина 8,4 м, ширина 3 м, высота 3,4 м. Масса полезной нагрузки 500-600 кг. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 220 л.с, скорость полного хода 25 уз. Автономность до 7 суток.

Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту предусматривается возможность установки дополнительного гидролокационного оборудования. Корпус катера был создан фирмой "Нептун", радиолинии связи разработана в рыбинском рыбинское КБ "Луч", непосредственно в НПП АМЭ занимались созданием электронной аппаратуры и комплексированием системы в целом.


Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" разработки санкт-петербургского АО "Научно-производственное предприятие "Авиационная и морская электроника" (НПП АМЭ) на испытаниях в Кронштадте, июль 2017 года
Источник: Gogs / forums.airbase.ru
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
ECA Group
Луч КБ
Выставки
МВМС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 15:01
  • 4
Сдача строящихся атомных ледоколов проекта 22220 перенесена
  • 13.07 14:42
  • 102
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 14:32
  • 4
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 13.07 14:32
  • 1
СТАН усиливает работу в области стратегичеcких проектов
  • 13.07 13:36
  • 36
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 13:06
  • 1
Стоимость корветов, строящихся на Северной верфи
  • 13.07 12:31
  • 5180
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.07 11:52
  • 24
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 11:43
  • 62
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 13.07 09:44
  • 8
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 13.07 07:13
  • 2
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 06:30
  • 1
НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх
  • 13.07 03:54
  • 20
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 13.07 03:53
  • 291
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 03:47
  • 1
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
другие обсуждаемые темы