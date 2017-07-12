Великобритания приобретет американские легкие бронированные машины JLTV



Один из первых серийных образцов американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) в варианте М1280 в ходе демонстрации на базе морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), июнь 2017 года

Источник: Matthew Cox / Military.com Один из первых серийных образцов американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) в варианте М1280 в ходе демонстрации на базе морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), июнь 2017 годаИсточник: Matthew Cox / Military.com

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 10 июля 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Великобритании по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 2747 легких бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) с колесной формулой 4х4 производства компании Oshkosh Defense. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 1,035 млрд долл.

Великобритания станет первым иностранным заказчиком машин JLTV.

Напомним, что в августе 2015 года Oshkosh Defense.с разработанной ею машиной L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle) была признана министерством обороны США победителем в шедшем длительное время конкурсе по программе JLTV, предусматривающей создание легкой бронированной машины с усиленной баллистической и противоминной защитой для замены в вооруженных силах США основных массовых легких автомобилей HMMWV производства AM General.

Программа JLTV, начатая в 2005 году в интересах армии и корпуса морской пехоты США, предусматривала разработку для замены HMMWV легкой бронированной машины, лишенной основного принципиального недостатка HMMWV - низкого уровня (а то и полного отсутствия) защиты. Весьма высокие требования к защищенности JLTV в сочетании с ограничениями по массе и требованиями высокого уровня подвижности были достаточно нетривиальным вызовом для разработчиков, что и предопределило длительность НИОКР и испытаний по программе.

Согласно условиям полученного в августе 2015 года рамочного контракта министерства обороны США стоимостью 6,749 млрд долл, Oshkosh должна произвести первые 16901 машину JLTV (из них 4483 для морской пехоты США, а остальные для армии США), с началом поставок в течении 10 месяцев с момента подписания контракта. К началу 2017 года были поставлены первые 30 предсерийных машин JLTV, а фактические поставки машин армии США были начаты в июне 2017 года - в 10-ю горнопехотную дивизию, которая должна получить около 500 машин к началу 2019 года. Поставки JLTV морской пехоте США должны быть начаты в июле 2019 года.

Всего согласно планам начала 2015 года, армия США расчитывала приобрести 49099 машин JLTV к 2040 году, а Корпус морской пехоты США - 4483 машины к 2022 году (общие требования морской пехоты - 9091 единица). Общая стоимость программы оценивается более чем в 30 млрд долл.

Машина Oshkosh JLTV по первоначальным требованиям должна производиться в пяти вариантах - двухместном грузовом М1279 Utility (JLTV-UTL), четырехместных общего назначения М1280 General Purpose (JLTV-GP), носителя вооружения М1281 Close Combat Weapons Carrier (JLTV-CCWC) и носителя 30-мм пушки M1278 Heavy Guns Carrier - General Purpose (JLTV-GP), а также тягача (JLTV-T). Ведется создание других вариантов, в частности уже разработан и планируется к производству вариант разведывательной машины JLTV-RV.

Машина Oshkosh JLTV в четырехместном варианте имеет полную боевую массу 6400 кг, оснащена 6,6-литровым дизельным двигателем Gale Banks Engineering 866Т (вариант двигателя GM Duramax V8) нераскрываемой мощности (оценочно около 300 л.с.), автоматической трансмиссией Allisson и независимой подвеской Oshkosh TAK-4i. Полезная нагрузка в четырехместном варианте - до 1600 кг, в двухместном - до 2300 кг. Защищенность машины засекречена, базовое бронирование ("А") может быть в полевых условиях усилено комплектом дополнительной защиты ("В"). Максимальная скорость по шоссе 77 миль/час. Компания заявляет, что по грунтовым дорогам и вне дорог подвижность L-ATV выше, чем у бронированных вариантов автомобиля HMMWV.