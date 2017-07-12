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Предстоящая продажа зенитной ракетной системы Patriot Румынии

13.07.2017 bmpd.livejournal.com 170 0
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Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot во время совместных учений с польскими военными
Источник: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) 10 июля 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Румынии по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) семи зенитных ракетных систем Patriot. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 3,9 млрд долл.

Согласно уведомлению, в поставку должны войти семь РЛС AN/MPQ-65, семь командных пунктов AN/MSQ-132, 28 пусковых установок M903, 56 зенитных усправляемых ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T), 168 противоракет Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), семь электрогенераторов EPP III и 13 подъемно-мачтовых устройств. Генеральными подрядчиками по поставке выступят корпорации Raytheon и Lockheed Martin.


Напомним, что впервые о планируемом соглашении о поставке ЗРС Patriot Румынии корпорация Raytheon сообщила в апреле.
12.07.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Румыния
США
Продукция
Patriot
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon

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