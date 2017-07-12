В Кремле не ждут уступок от Трампа и сами не готовы на них идти



Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина Спасская башня Московского Кремля. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва не ждет уступок от президента США Дональда Трампа и сама не готова на них, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"От президента Трампа никто не ждет уступок Москве и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И президент (Владимир) Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос", - заявил он.