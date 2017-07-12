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Песков сравнил публикации СМИ о встрече сына Трампа и адвоката с сериалом

13.07.2017 РИА Новости 154 0
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Появление новых публикаций в американских СМИ на тему влияния России на прошедшие выборы президента США было спровоцировано недавней встречей глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Все это очередной виток, который объяснимо сразу появился после проведения двусторонней встречи. В целом, конечно, напоминает такой затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в Соединенных Штатах Америки. Еще раз повторяю, не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу - мы в таких сериалах не участвуем и не играем", - сказал Песков журналистам.

На просьбу журналистов уточнить, на какой именно жанр телевизионного сериала похож этот, Песков ответил: "Давайте кинематографические дискуссии все-таки оставим за рамками… Не так много телевизионных сериалов, которые напоминают то, что сейчас происходит в США. Попробуйте догадаться".

В США популярен сериал "Карточный домик" о подковерной борьбе в американской политической элите. Он выходит с 2013 года, недавно стало известно, что сериал был продлен на пятый сезон.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что спецпрокурор по расследованию "российского вмешательства" в американские выборы Роберт Мюллер намерен изучить электронную переписку сына президента - Трампа-младшего с адвокатом из РФ. New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась с Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

Песков подчеркнул, что Весельницкая не могла представлять Россию.

"Адвокат представляет российское государство, если он участвует в кейсе от имени российского государства, где российское государство выступает или истцом, или ответчиком, в данном случае об этом речи не шло. Поэтому такая постановка вопроса, такая формулировка является неуместной и абсурдной", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Как отметил Песков, в Москве не считают, что в отношении адвоката должно быть проведено какое бы то ни было расследование. "Нечего расследовать", - сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что не вдавались в подробности этой истории, так как ее участники не имеют никакого отношения к администрации президента.

"Мы, собственно, никогда не были в контакте с этой адвокатом, поэтому мы абсолютно не в курсе, нам нечего сказать в этой истории, она не имеет к нам ни малейшего отношения", - сказал Песков.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Германия
Россия
США
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд

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