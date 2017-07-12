Китай создает первую зарубежную военную базу - СМИ



Китайская армия. Фото: panasianbiz.com Китайская армия. Фото: panasianbiz.com

Пекин. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Джибути - стране в восточной Африке в районе Африканского рога, сообщили китайские СМИ.

Джибути, как отмечают наблюдатели, имеет важное стратегическое значение, строительство военной базы начато Китаем в 2016 году. В ее задачу будет входить пополнение запасов военных кораблей КНР, которые патрулируют побережья Йемена и Сомали в рамках гуманитарной миссии и поддержания мира.

Китайские власти называют базу "логистическим центром".

Агентство "Синьхуа", в частности, отметило, что решение о создании базы было принято обеими странами на основе "дружественных переговоров и в совместных интересах народов обеих сторон".

Центральная китайская армейская газета "Цзефанцзюнь бао" написала, что создание базы позволит Китаю нарастить свои возможности в области поддержания глобального мира, в том числе в деле борьбы с международным пиратством.

Издание подчеркивает, что Китай не стремится к военной экспансии или к нагнетанию гонки вооружений, и это обязательство КНР "не меняется в связи со строительством зарубежного логистического центра".

Англоязычная китайская газета Global Times признает, что база в Джибути - "безусловно, первая зарубежная база НОАК (Народно-освободительная армия Китая, - "ИФ"), и там будут размещены войска".

Как отметили китайские СМИ, корабли с военнослужащими уже вышли из порта Чжаньцзян в южной провинции Гуандун.

В сообщениях не указывается, когда база будет полностью введена в строй.