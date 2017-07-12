Военные лесничие впервые получат квадроциклы для патрулирования и тушения пожаров
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Мотовездеход АМ-1 для спецназа
Источник: bastion-opk.ru
Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКМ-АВН - Нынешним летом первые армейские мотовездеходы АМ-1 поступят на вооружение пожарно-химических станций "Оборонлес" Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Квадроциклы будут использоваться для передвижения мобильных патрульных групп, которые обеспечат разведку возгораний в лесах и тушение пожара до прибытия основных сил", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что высокая проходимость вездеходов позволит осуществлять оперативный контроль за противопожарным состоянием, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах.
Поступающие на вооружение мотовездеходы будут дооснащены лесопожарным оборудованием и инвентарем. В частности, на них установят емкость для воды с малой мотопомпой и пожарным рукавом, бензопилу и шанцевый инструмент.
"Это позволит экипажу при патрулировании территории лесов в случае обнаружения возгорания осуществлять превентивные меры по нераспространению огня до прибытия основных подразделений", - заявляют в Минобороны.
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12.07.2017
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