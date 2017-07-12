Минобороны отметит 100-летие Красной Армии реконструкциями сражений в парке "Патриот"



Макет Рейхстага в парке Патриот

Источник: ТАСС Макет Рейхстага в парке ПатриотИсточник: ТАСС

В честь юбилея в ВС пройдет более 100 торжественных мероприятий

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ в рамках празднования 100-летнего юбилея Красной Армии проведет масштабные реконструкции различных сражений в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили в среду в военном ведомстве.

"Зрители смогут увидеть, как происходили бои под Псковом и Нарвой (февраль 1918 года), Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943 года), сражения на Халхин-Голе (август 1939 года), штурм Сапун-Горы (май 1944 года)", - говорится в сообщении.

Традиционно днем Красной Армии считается 23 февраля - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил, однако фактически Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана 28 января 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР. Таким образом, Красной Армии исполнится 100 лет в января следующего года.

Однако, отметили в Минобороны, мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Красной Армии, будут проходить уже начиная с ноября этого года. Военное ведомство, в частности, проведет торжественный марш молодежи столицы и военнослужащих Московского гарнизона "Мы не дрогнем в бою за столицу свою".

Всего в Вооруженных силах в честь юбилея пройдет более 100 торжественных мероприятий.

"Также редкие исторические документы и хроники создания Красной Армии с использованием современных интерактивных систем будут продемонстрированы посетителям в Центральном музее Вооруженных Сил; Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи; Центральном музее бронетанкового вооружения и техники; Центральном музее Великой Отечественной войны", - добавили в ведомстве.