СМИ узнали о новых претензиях НАТО к России



Логотип и флаги стран-участниц НАТО

Источник: Flickr/ Downing Street Логотип и флаги стран-участниц НАТОИсточник: Flickr/ Downing Street

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в четверг в Брюсселе заявят о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями" российских летчиков в небе над Балтийским морем, сообщила в среду электронная версия европейского издания газеты Politico.

"Испытывающие повышенное раздражение члены НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в четверг в Брюсселе заявят Кремлю о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая "опасное поведение российских летчиков при перехвате", сообщил чиновник НАТО", — пишет издание.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, следовавшего в Калининград.