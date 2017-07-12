СМИ узнали о новых претензиях НАТО к России
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Логотип и флаги стран-участниц НАТО
Источник: Flickr/ Downing Street
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в четверг в Брюсселе заявят о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями" российских летчиков в небе над Балтийским морем, сообщила в среду электронная версия европейского издания газеты Politico.
"Испытывающие повышенное раздражение члены НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в четверг в Брюсселе заявят Кремлю о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая "опасное поведение российских летчиков при перехвате", сообщил чиновник НАТО", — пишет издание.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, следовавшего в Калининград.
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12.07.2017
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