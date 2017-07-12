"Тема халифа - это слабое место"



Абу Бакр аль-Багдади в мечети Мосула, видеозапись была опубликована 5 июля 2014 года

Источник: Social Media Website via Reuters TV Абу Бакр аль-Багдади в мечети Мосула, видеозапись была опубликована 5 июля 2014 годаИсточник: Social Media Website via Reuters TV

Пентагон не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ аль-Багдади

Боевики "Исламского государства" в городе Таль-Афар на севере Ирака сделали заявление, в котором якобы подтвердили гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, сообщил во вторник иракский телеканал со ссылкой на свой источник. По его данным, джихадисты не раскрыли обстоятельства, дату и место гибели главаря группировки, но заявили, что продолжат свою борьбу, и намекнули, что уже избрали нового лидера. Эксперты считают это заявление фейком.

Боевики запрещенного в России "Исламского государства" из иракского города Таль-Афар к западу от Мосула подтвердили информацию о гибели главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на местный источник в провинции Найнава.

Телеканал не уточняет, сообщили ли террористы о месте и обстоятельствах гибели лидера группировки, а также о времени его смерти.

При этом в заявлении боевиков якобы уточняется, что после гибели аль-Багдади никаких кардинальных изменений в их борьбе не произойдет. Это журналисты расценили как намек на избрание "нового лидера". Джихадисты также пообещали продолжить оборонять "свои крепости" и участвовать в войне на Ближнем Востоке.

Сирийский совет по правам человека (Syrian Obseravatory for Human Rights, SOHR) сообщил в своем твиттере, что также получил подтверждение смерти аль-Багдади.

Как рассказал директор SOHR Рами Абдельрахман американскому изданию Newsweek, мониторинговая группа получила эту информацию от одного из своих активистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Тот в свою очередь узнал об этом от регионального руководства ИГ в этой провинции.

По словам Абдельрахмана, подробностей о гибели аль-Багдади пока мало, но это произошло вблизи иракской границы. "Последние три месяца он жил на востоке Дейр-эз-Зора", - рассказал сирийский правозащитник.

В международной коалиции, которую возглавляют США, не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Мы не можем это подтвердить, но мы надеемся, что это правда", - сообщили в командовании коалиции.

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов считает, что очередной сюжет про убийство аль-Багдади - фальшивка.

"Единственное, что в этот раз отличается, это источники сирийского мониторингового центра, которые утверждают, что аль-Багдади был убит где-то на сирийско-иракской границе несколько месяцев назад", - подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Мардасова, сведений о реальном местонахождении аль-Багдади не поступало с 2014 года, когда он объявил о создании халифата в захваченном ИГ Мосуле. Тогда же было сделано одно из немногих изображений аль-Багдади.

"Остальные сообщения носят спекулятивный характер", - подчеркнул собеседник "Газеты.Ru".

Как напоминает Мадрасов, у аль-Багдади легендарный (мало что о нем известно наверняка, даже то, жив ли он) и одновременно уязвимый образ - его убийство нанесет серьезный урон имиджу всего халифата.

"В пропагандистских материалах ИГ тема халифа - это слабое место. Медиаактивисты ИГ создавали бренд аль-Багдади как прямого потомка пророка Мухаммеда. И преемника ему не готовили в общем-то никогда", - говорит эксперт.

Мадрасов добавляет, что если аль-Багдади действительно был убит, то руководство над халифатом перейдет к председателю шуры (совет), пока сам совет не выберет халифу преемника.

"Еще в 2015 году, когда была сколочена антитеррористическая коалиция, ИГ понимало, что не удержит Мосул - город-миллионник. Тогда было создано параллельное командование ИГ - руководство ушло в подполье в систему подземных тоннелей где-то на иракско-сирийской границе", - добавляет собеседник "Газеты.Ru".

В середине июня Минобороны сообщило, что аль-Багдади, возможно, погиб в результате авиаудара российских ВКС. Как рассказали в ведомстве, в конце мая военные получили информацию о том, что лидеры ИГ 28 мая собираются провести совещание на юге Ракки. Когда эти данные были подтверждены беспилотниками, самолеты Су-35 и Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту, где проходило совещание группировки.

По данным Минобороны, в результате операции помимо аль-Багдади погибли и другие высокопоставленные командиры ИГ, входившие в военный совет организации, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков из состава их личной охраны.

В структуре ИГ аль-Багдади выполнял роль религиозного лидера: будучи знатоком Корана, он отвечал преимущественно за идеологию группировки, но никак не влиял на ее деятельность. Органом законодательной и исполнительной власти ИГ является шура (совет, 10-12 человек). Параллельно с ним существует военный совет группировки, в который входят исключительно военные специалисты, отвечающие за боевые операции ИГ.

Амалия Затари