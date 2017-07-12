Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь
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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь после завершения выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца", - сказал он.
Отмечается, что согласно плану ротации сил, экипаж фрегата заменил однотипный корабль "Адмирал Эссен", который приступил к выполнению задач в Средиземном море с 10 июля.
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12.07.2017
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