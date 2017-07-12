Таиланд закупит дополнительную партию УБС T-50TH "Голден Игл"



Учебно-боевые самолеты KAI T-50 Golden Eagle ВВС Южной Кoреи

Источник: KAI Учебно-боевые самолеты KAI T-50 Golden Eagle ВВС Южной КoреиИсточник: KAI

ЦАМТО, 12 июля. Правительство Таиланда 11 июля одобрило представленный командованием ВВС страны запрос о закупке дополнительных реактивных УБС T-50TH "Голден Игл" производства южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Предложение, представленное министром обороны Правитом Вонгсувоном, предусматривает поставку восьми самолетов общей стоимостью 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.). Оплата закупки будет производиться в течение четырех лет. По данным Jane's Defence Weekly, контракт будет подписан до конца текущего месяца.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование Военно-воздушных сил Таиланда заключило с компанией Korea Aerospace Industries первый контракт на поставку четырех реактивных УБС T-50TH. Их стоимость оценивается в 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.). Самолеты должны быть поставлены ВВС Таиланда в течение 30 месяцев с момента подписания контракта.

T-50TH предназначены для замены устаревших L-39ZA/ART "Альбатрос", поставленных в начале 1990-ых гг. Соглашение от сентября 2015 года включало опцион на закупку дополнительных УБС T-50TH. Предположительно, ВВС Таиланда требуется от 16 до 18 УБС T-50TH.

Первоначально ВВС Таиланда эксплуатировали 30 L-39ZA, однако постепенно их количество сократилось, а стоимость технического обслуживания возросла. Закупка T-50TH связана также с необходимостью иметь в составе ВВС современную учебно-боевую платформу в дополнение истребителям JAS-39 "Грипен" (ВВС рассчитывают приобрести еще шесть шведских самолетов в дополнение к 12 ранее поставленным).

T-50TH – это модифицированная вооруженная версия УТС углубленной летной подготовки T-50. Представители KAI ранее подтвердили, что УБС T-50TH будет оснащен некоторыми системами вооружения, применяемыми в версии легкого боевого самолета FA-50, но не получит средств связи стандарта "Линк-16" и ряд других систем.

По мнению экспертов, Таиланд приобретает T-50TH, в том числе, и для расширения возможностей национального ОПК. Приобретение первых четырех самолетов сопровождается программой обучения личного состава ВВС и технических специалистов компании Thai Aviation industries (TAI). Пока подготовку прошли 40 специалистов ВВС и компании TAI. Поскольку программа расширяется, ВВС, вероятно, будут ставить вопрос о передаче технологий для проведения в дальнейшем технического обслуживания самолетов в Таиланде и подготовке дополнительных специалистов.

Для KAI контракт с Таиландом является очередным успехом в регионе Юго-Восточной Азии. Ранее компания заключила соглашения на поставку 12 самолетов FA-50 ВВС Филиппин и 16 самолетов T-50 ВВС Индонезии.