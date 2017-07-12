Великобритания намерена закупить в США бронемашины JLTV – DSCA



Машина JLTV Oshkosh с легкой автоматической пушкой M230LF

Источник: Business Wire Машина JLTV Oshkosh с легкой автоматической пушкой M230LFИсточник: Business Wire

ЦАМТО, 12 июля. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" легких тактических автомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4, а также вспомогательного оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 1,035 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 10 июля.

Правительство Великобритании обратилось к США с запросом на приобретение до 2747 легких тактических автомобилей JLTV. Запрос также включает поставку исходных интегрированных комплектов, комплектов основных принадлежностей, комплектов навесного бронирования (B-kit), арктических комплектов для двигателей, комплектов для преодоления водных преград вброд, комплектов run-flat, комплектов запасных шин, комплектов для работы при заглушенном двигателе, комплектов повышения мощности, комплектов тентов для грузового отсека, подготовку водителей и технического персонала, техническую помощь, логистическую поддержку и другие связанные элементы материального обеспечения.

Основным подрядчиком программы выбрана компания Oshkosh Defense.

Уведомление о потенциальной продаже требуется согласно законодательству США и не означает, что контракт будет обязательно заключен.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании в середине 2016 года приступило к переговорам о закупке ББМ JLTV в рамках программы оснащения СВ страны многоцелевыми защищенными бронемашинами MRV-P (Multi Role Vehicle – Protected).

Программа MRV-P предусматривает поставку бронемашин трех категорий ("Групп-1"/-2/-3). Для снижения стоимости приобретение осуществляется из числа имеющихся на рынке платформ с последующей модификацией для соответствия имеющимся требованиям и оснащения британским оборудованием.

Потребность в ББМ MRV-P "Групп-1" решено было удовлетворить за счет закупки в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" бронемашин JLTV производства Oshkosh Defense. В настоящее время американская компания осуществляет мелкосерийное производство JLTV для СВ и КМП США. Машины для СВ Великобритании будут оснащены британскими подсистемами, включая радиостанции, системы боевого управления и радиоэлектронное оборудование для противодействия самодельным взрывным устройствам.

Сроки поставки пока не определены, но ожидается, что передача техники начнется вскоре после начала серийных поставок JLTV ВС США. Пентагон рассчитывает получить серийные машины в 2018 году.

Закупаемая техника предназначена для замены широкого диапазона устаревших платформ, включая "Лэнд Ровер Дифендер", RB44 и "Пинцгауэр".